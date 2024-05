Brendan Fraser wróci w nowej Mumii. Kontynuacja przygód poszukiwacza skarbów już powstaje

Pierwsza Mumia została wyreżyserowana przez Stephena Sommersa i stała się wielkim hitem kinowym, zarabiając 417 mln dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 80 mln dolarów. Dwa lata później pojawiła się kontynuacja, Mumia Powraca, która przebiła sukces poprzedniczki, zarabiając ponad 433 mln dolarów na całym świecie. Trzecia część, Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka, wydana po sześciu latach, spotkała się z mieszanymi recenzjami.

W 2017 roku Universal Pictures chciało zrestartować serię i w kinach pojawiła się Mumia z Tomem Cruisem w roli głównej. Był to pierwszy film z Dark Universe, czyli nowego uniwersum powstałego wokół kultowych potworów, jak Drakula, Frankenstein, czy Wilkołak. Chociaż wytwórnia chciała skopiować model biznesowy Marvela, od razu zapowiadając kilka filmów na następne lata, to projekt został zakończony już na samej Mumii. W Ameryce produkcja zarobiła zaledwie 80 mln dolarów i Universal Pictures nie było chętnie kontynuować swojego ambitnego projektu. Do dzisiaj Dark Universe wspominane jest jako największa porażka przy próbie kopiowania MCU.