Breath of Fire 4 jest już dostępne na GOG. Klasyk Capcomu powraca po 25 latach

Gra zyskała kultowy status dzięki unikalnej fabule, niezapomnianym postaciom i klasycznemu systemowi walki turowej. Na tle wielu jRPG-ów z ery PS1, Breath of Fire IV wyróżniał się spójną narracją i piękną oprawą graficzną. Głównymi cechami gry są z pewnością nowa, ulepszona oprawa graficzna, bazująca na animowanych postaciach w wysokiej rozdzielczości w pełnym 3D, ponad 200 czarów do odkrycia i opanowania (część z nich można przejąć od przeciwników), a także dwie przeplatające się fabuły, gdzie będziemy śledzili losy Ryu i Fou-Lu.

No właśnie, fabuła z pewnością była mocnym elementem Breath of Fire IV. W odległym świecie dwa kontynenty oddziela rozległe, nieprzebyte bagno. Przez wieki nie było między nimi żadnego kontaktu, aż do chwili, gdy pierwszy statek pokonał przeszkodę. Niestety, niedługo po tym doszło do wojny między cesarstwem Fou z zachodu a sojuszem wschodnich krain. Po długim i wyniszczającym konflikcie obie strony zgodziły się na zawieszenie broni. Rok później zaginęła księżniczka Elena, która podróżowała po wschodzie, odwiedzając pola bitew i weteranów wojennych. Jej ślad urwał się w miasteczku blisko frontu. Aby nie złamać kruchego rozejmu, wschodni sojusz nie mógł rozpocząć oficjalnych poszukiwań. Z czasem sprawa przycichła… do chwili, gdy siostra Eleny – księżniczka Nina – postanawia na własną rękę odnaleźć zaginioną.