Breaking Bad mogło dostać grę w VR. Projekt nigdy nie ujrzał światła dziennego

Swego czasu Breaking Bad cieszyło się ogromną popularnością, a nie brakuje ludzi, którzy uważają tę produkcję za najlepszy serial w historii. Mimo to BB nigdy nie podbiło rynku gier.

Ba, Walter White i spółka nigdy nie doczekali się nawet pełnoprawnej pozycji AAA. Chociaż, jak się okazuje, taka mogła powstać. VR-owa gra Breaking Bad znajdowała się w produkcji Redakcja MP1st ustaliła bowiem, że między 2017 a 2018 rokiem powstawała gra Breaking Bad, tworzona z myślą o środowisku wirtualnej rzeczywistości i miała się ukazać na PlayStation VR. Zza tytuł odpowiedzialne miało być Firesprite. Mowa tutaj o brytyjskiej ekipie będącej od 2021 rok częścią PlayStation Studios. To właśnie spod rąk liverpoolskiego studia wyszły m.in. Run Sackboy! Run! oraz tworzone wspólnie z Guerrilla Games Horizon Call of the Mountain. Dodatkowo Firesprite brało również udział w pracach na Star Citizen, gdzie wraz z Cloud Imperium Games odpowiadało za tryb Theaters of War.

Jeżeli zaś chodzi o grę Breaking Bad, ta miała być nie tradycyjną produkcją, a główny nacisk miał być kładziony na narracyjne doświadczenie. Za sprawą tytułu mieliśmy odwiedzić kilka kultowych lokacji z serialu – w tym m.in. podwórko domu Waltera White’a czy też pustynię w Nowym Meksyku, gdzie Walter i Jessie początkowo gotowali metamfetaminę. Niewykluczone zatem, że to właśnie Heisenberg był główną postacią gry, aczkolwiek nie ma co do tego pewnością. Niemniej w 2018 roku projekt anulowano, zaś studio z Liverpoolu zajęło się inną pozycją – horrorem sci-fi, który nigdy nie wyszedł jednak poza fazę prototypu.

Co ciekawe, sam twórca Breaking Bad, Vince Gilligan, już w 2022 roku przyznał, że gra Breaking Bad faktycznie powstawała: Tworzenie gier wideo jest cholernie trudne. Zajmuje lata i pochłania miliony dolarów, zwłaszcza gdy próbuje się przecierać nowe szlaki w VR. Projekt jednak nigdy nie ujrzał światła dziennego, a szkoda. Tym samym całe stworzone przez Gilligana uniwersum ogranicza się głównie do produkcji telewizyjnych. Po Breaking Bad, którego sezony ukazywały się między 2008 a 2013 rokiem, powstał również prequel Better Call Saul, emitowany w latach 2015-2022. Z kolei w 2019 roku ukazał się film El Camino, który opisywał późniejsze losy Jessiego Pinkmana oraz łatał pewne luki fabularne powstałe w BB.

