Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster na Nintendo Switch 2 za 109,99 zł w Media Expert

Klasyczny jRPG od Square Enix w odświeżonej wersji doczekał się atrakcyjnej promocji.

W sklepie Media Expert dostępne jest pudełkowe wydanie Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster w cenie 109,99 zł. Produkcja, będąca remasterem kultowego tytułu z Nintendo 3DS, ukazała się w wersji ekskluzywnej dla konsoli Nintendo Switch 2 i cieszy się pozytywnymi opiniami wśród fanów klasycznych japońskich RPG-ów.

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster – oferta w Media Expert

Gra w nowej, odświeżonej wersji HD przenosi kultową przygodę w świat pełen magii, kryształów i turowych potyczek. Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster oferuje poprawioną oprawę graficzną, odświeżony interfejs i zachowaną klasyczną mechanikę walki, którą fani serii tak cenili w oryginale.