Zaloguj się lub Zarejestruj

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster na Nintendo Switch 2 za 109,99 zł w Media Expert

Mikołaj Berlik
2025/10/17 14:00
0
0

Klasyczny jRPG od Square Enix w odświeżonej wersji doczekał się atrakcyjnej promocji.

W sklepie Media Expert dostępne jest pudełkowe wydanie Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster w cenie 109,99 zł. Produkcja, będąca remasterem kultowego tytułu z Nintendo 3DS, ukazała się w wersji ekskluzywnej dla konsoli Nintendo Switch 2 i cieszy się pozytywnymi opiniami wśród fanów klasycznych japońskich RPG-ów.

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster
Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster – oferta w Media Expert

Gra w nowej, odświeżonej wersji HD przenosi kultową przygodę w świat pełen magii, kryształów i turowych potyczek. Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster oferuje poprawioną oprawę graficzną, odświeżony interfejs i zachowaną klasyczną mechanikę walki, którą fani serii tak cenili w oryginale.

GramTV przedstawia:

Media Expert oferuje pudełkową wersję gry w promocyjnej cenie 109,99 zł, a dostawa jest darmowa — zarówno kurierem, jak i do Paczkomatu InPost.

Tagi:

Nintendo
Nintendo Switch
promocja
remaster
promocje
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112