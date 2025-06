Brakuje Wam gier jak Baldur’s Gate 3? Sprawdźcie nowy zwiastun mrocznego turowego RPG-a

The Necromancer's Tale z datą premiery i nowym zwiastunem.

Jeżeli po ukończeniu Baldur’s Gate 3 szukacie kolejnego RPG-a, która łączy głęboką narrację, taktyczną walkę i wybory moralne, to The Necromancer’s Tale może okazać się strzałem w dziesiątkę. Nowa gra od Psychic Software przyciągnęła uwagę podczas Steam Next Fest, a teraz studio oficjalnie potwierdziło datę premiery gry, którą wyznaczono na 17 lipca na Steam. Zaprezentowano również nowy zwiastun, który zobaczycie poniżej.

The Necromancer's Tale z datą premiery i nowym zwiastunem

Osadzona w alternatywnej wersji XVIII-wiecznych Włoch, opowieść rozpoczyna się powrotem bohatera do rodzinnego miasta w poszukiwaniu pracy i prób porządkowania finansów po śmierci ojca. Szybko okazuje się jednak, że twoje prawdziwe zajęcie to czarna magia i nekromancja - praktyki, za które grozi śmierć. Ta podwójna tożsamość nadaje rozgrywce emocjonalnego napięcia i nieustannego ryzyka, porównywalnego z najlepszymi RPG-ami ostatnich lat – czytamy w opisie gry.