Brad Pitt zagra w pożegnalnym filmie Quentina Tarantino. Czy to będzie główna rola w The Movie Critic?

Nowy film Quentin Tarantino, noszący tytuł The Movie Critic, będzie też jego pożegnaniem z fanami. W jego obsadzie znajdzie się Brad Pitt.

Tworząc film Tarantino inspiruje się podobno własnymi doświadczeniami ze szczenięcych lat, kiedy jako małolat zarabiał pieniądze napełniając maszynę do sprzedawania magazynów porno. Słynny reżyser zdradził, że ich poziom był tragiczny, ale w jednym z nich znajdowała się bardzo dobrze redagowana strona o filmach. Szczególnie jeden z krytyków wzbudzał szacunek i to właśnie on stał się pierwowzorem głównego bohatera filmu.

Brad Pitt zagra w The Movie Critic

I tak dochodzimy do roli Pitta, bo wygląda na to, że obaj panowie spotkają się po raz trzeci. Warto pamiętać, że Brat Pitt zagrał w Pewnego razu w Hollywood, a wcześniej w Bękartach wojny. W tej chwili nie ma potwierdzenia jaką rolę przydzielono gwiazdorowi, ale coraz głośniej mówi się, że będzie to tytułowa postać, czyli Jim Sheldon, recenzent filmowy.