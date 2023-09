Gwiazda Cobra Kai zagra główną rolę w pożegnalnym filmie Quentina Tarantino?

Jak donosi Jeff Sneider, prowadzący The Hot Mic i człowiek doskonale obeznany z kuluarami przemysłu filmowego, scenarzysta i reżyser Quentin Tarantino ma zamiar obsadzić Paula Waltera Hausera, aktora znanego za sprawą Cobra Kai i Black Bird w roli głównej w swoim ostatnim filmie, The Film Critic. Hauser wcieli się w Jima Sheldona, recenzenta filmowego.

Pogłoskę tę potwierdza również znany leaker Daniel Richtman, a to sugeruje, że rzeczywiście coś może być na rzeczy.

Quentin Tarantino jest gotowy na nakręcenie swojego ostatniego, dziesiątego filmu. Twórca Pulp Fiction i Bękartów wojny pracuje obecnie nad The Film Critic, do którego zdjęcia mają rozpocząć się tej jesieni. W tej chwili żadna gwiazda nie jest zaangażowana w ten projekt. Film nie ma jeszcze nawet wybranego studia, dla którego ma powstać. Spekuluje się, że Sony może stać się dystrybutorem ostatniego filmu Quentina Tarantino.

Nowy pomysł Quentina Tarantino na pożegnalny film

Jeśli rzeczywiście tak się stanie, będzie to ciekawa zmiana planu. Początkowo mówiło się, że film tym razem zabierze nas do późnych lat 70. w Los Angeles, a w centrum opowieści będzie stać kobieca bohaterka. The Hollywood Reporter spekulował, że Tarantino może nakręcić film o Paulinie Kael, jednej z najbardziej wpływowych krytyczek filmowych w historii. Pod koniec lat 70. Kael pracowała jako konsultantka Paramount Pictures, które to studio przyjęło ją na polecenie aktora Warrena Beatty’ego.