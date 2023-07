Już dawno temu Tarantino stwierdził, że nakręci w swojej karierze jedynie 10 filmów i wspomniany wyżej wyczerpywałby limit, nie pozostawiając miejsca na wyreżyserowanie kontynuacji Kill Billa.

Kill Bill 3 nie powstanie

Tarantino ujawnił wcześniej, że rozmawiał z Thurman o ewentualnej kontynuacji i wykorzystaniu w niej pomysłów, które nie trafiły do pierwszych dwóch filmów, ale sama Thurman mówiła w zeszłym roku w jednym z wywiadów, że owszem wiele lat temu myślano o nowym filmie i wciąż trwa dyskusja fanów, ale nie ma ten temat nic specjalnego do powiedzenia, a jeśli nawet coś się wydarzy to nie prędko.