BOSGAME wypuszcza mini PC z CPU Wildcat Lake w cenie 440 USD

E6 ECO debiutuje z procesorem Core 3 304 i 12 GB pamięci LPDDR5X.

Firma BOSGAME zapowiedziała model E6 ECO, jeden z pierwszych komputerów mini PC opartych na procesorze Intel Core 3 304.

Kompletny system kosztuje 439.99 USD i trafi do sprzedaży 15 sierpnia. Zawiera system Windows 11, 12 GB wbudowanej pamięci LPDDR5X oraz dysk SSD PCIe 3.0 NVMe o pojemności 512 GB.

Cena jest atrakcyjna jak na kompletny mini PC wykorzystujący najnowszą, budżetową architekturę Intela. Jednakże procesor Core 3 304 znajduje się na samym dole oferty z rodziny Wildcat Lake.

Jest to również jedyny model konsumencki w tej serii ograniczony do pięciu rdzeni CPU.

Core 3 304 łączy jeden rdzeń wydajnościowy Cougar Cove z czterema rdzeniami energooszczędnymi Darkmont.

Oferuje pięć rdzeni i pięć wątków, a taktowanie boost dla rdzenia P wynosi do 4,3 GHz. Intel podaje podstawowy pobór mocy na poziomie 15 W oraz maksymalną moc turbo wynoszącą 35 W.

Procesor jest produkowany w procesie technologicznym Intel 18A i zawiera jeden rdzeń graficzny Xe3 o taktowaniu do 2,3 GHz.

Posiada również jednostkę NPU o wydajności 15 TOPS, podczas gdy zintegrowany układ graficzny dokłada kolejne 9 TOPS.