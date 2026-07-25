BOSGAME wypuszcza mini PC z CPU Wildcat Lake w cenie 440 USD

Firma BOSGAME zapowiedziała model E6 ECO, jeden z pierwszych komputerów mini PC opartych na procesorze Intel Core 3 304.
E6 ECO debiutuje z procesorem Core 3 304 i 12 GB pamięci LPDDR5X.
E6 ECO debiutuje z procesorem Core 3 304 i 12 GB pamięci LPDDR5X.
Firma BOSGAME zapowiedziała model E6 ECO, jeden z pierwszych komputerów mini PC opartych na procesorze Intel Core 3 304.
Kompletny system kosztuje 439.99 USD i trafi do sprzedaży 15 sierpnia. Zawiera system Windows 11, 12 GB wbudowanej pamięci LPDDR5X oraz dysk SSD PCIe 3.0 NVMe o pojemności 512 GB.
Cena jest atrakcyjna jak na kompletny mini PC wykorzystujący najnowszą, budżetową architekturę Intela. Jednakże procesor Core 3 304 znajduje się na samym dole oferty z rodziny Wildcat Lake.
Jest to również jedyny model konsumencki w tej serii ograniczony do pięciu rdzeni CPU.
Core 3 304 łączy jeden rdzeń wydajnościowy Cougar Cove z czterema rdzeniami energooszczędnymi Darkmont.
Oferuje pięć rdzeni i pięć wątków, a taktowanie boost dla rdzenia P wynosi do 4,3 GHz. Intel podaje podstawowy pobór mocy na poziomie 15 W oraz maksymalną moc turbo wynoszącą 35 W.
Procesor jest produkowany w procesie technologicznym Intel 18A i zawiera jeden rdzeń graficzny Xe3 o taktowaniu do 2,3 GHz.
Posiada również jednostkę NPU o wydajności 15 TOPS, podczas gdy zintegrowany układ graficzny dokłada kolejne 9 TOPS.
To za mało, aby spełnić wymagania Microsoftu dla komputerów Copilot+. Wymiary modelu E6 ECO to 129 × 128 × 44 mm.
Urządzenie wykorzystuje dwie miedziane rurki cieplne oraz wentylator z łożyskiem hydraulicznym.
BOSGAME wyposaża go w Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 oraz port USB-C 10Gbps z obsługą przesyłania obrazu i zasilania.
System obsługuje trzy ekrany 4K o odświeżaniu 60 Hz. Pamięć masową można rozbudować za pomocą drugiego gniazda M.2 2242 PCIe 4.0.
Specyfikacja sieciowa jest mniej jasna. Tytuł produktu wspomina o podwójnym złączu 2.5GbE, natomiast sama zapowiedź i szczegółowy opis produktu wymieniają podwójny Gigabit Ethernet.
Jak już wspomnieliśmy na początku, system zadebiutuje w cenie 439.99 USD, co jest stosunkowo dobrą kwotą, biorąc pod uwagę, że posiada 12 GB pamięci.
Nie jest to jednak komputer stworzony dla graczy, wydajność prawdopodobnie ucierpi przy bardziej zaawansowanych zadaniach, a urządzenie powinno być nawet wolniejsze niż Macbook Neo.
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