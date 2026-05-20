Komputer z GeForce RTX 5080 bez wentylatorów

Billet Labs zbudowało bezwentylatorowy komputer gamingowy w steampunkowym stylu z kartą graficzną GeForce RTX 5080 i procesorem Ryzen 7 9800X3D.
Steampunkowy projekt twórcy Billet Labs
System wykorzystuje pasywne chłodzenie wodne, trzy chłodnice oraz miedziane rurki. Konstrukcja wykorzystuje płytę główną Gigabyte AORUS Pro B850, 32 GB pamięci RAM, 2 TB pamięci masowej oraz zasilacz Flex ATX o mocy 600 W.
Za chłodzenie odpowiadają chłodnice o wymiarach 120×240 mm, 140×280 mm oraz 200×400 mm, umieszczone jedna nad drugą nad podzespołami.
Płyta główna została zamontowana na aluminiowej płycie bazowej o grubości 8 mm za pośrednictwem grubych termopadów do odprowadzania ciepła z płyty do podstawy.
Zasilacz został zamontowany z użyciem pasty termoprzewodzącej pod spodem, aby pomóc w odprowadzaniu ciepła do płyty.
System działał stabilnie w stanie bezczynności, a temperatura płynu chłodzącego stabilizowała się na poziomie około 28°C.
W programie Cinebench procesor Ryzen 7 9800X3D pobierał ponad 130 W, gdy płyn chłodzący osiągnął temperaturę około 39°C po mniej więcej pół godziny.
Średnia temperatura rdzeni procesora trzymała się tuż pod 90°C. Podczas grania, temperatura płynu chłodzącego wzrosła znacznie wyżej.
FurMark podbił temperaturę płynu do około 53°C, natomiast Cyberpunk 2077 podniósł ją do około 55,5°C.
Karta GeForce RTX 5080 nie doświadczyła throttlingu podczas tych testów, ale płyn chłodzący był już zbyt gorący do komfortowego użytkowania.
Najgorszy wynik odnotowano podczas jednoczesnego uruchomienia Cinebench i FurMark. Płyn chłodzący osiągnął wtedy temperaturę aż 60°C, a procesor zaczął ograniczać swoją wydajność.
Koniec z końców autor stwierdził, że cel projektu nie został spełniony, lecz sam projekt jest jak najbardziej udany.
