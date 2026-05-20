Zaloguj się lub Zarejestruj

Komputer z GeForce RTX 5080 bez wentylatorów

Paweł Rudy
2026/05/20 12:10
0
0

Steampunkowy projekt twórcy Billet Labs

Billet Labs zbudowało bezwentylatorowy komputer gamingowy w steampunkowym stylu z kartą graficzną GeForce RTX 5080 i procesorem Ryzen 7 9800X3D.

System wykorzystuje pasywne chłodzenie wodne, trzy chłodnice oraz miedziane rurki. Konstrukcja wykorzystuje płytę główną Gigabyte AORUS Pro B850, 32 GB pamięci RAM, 2 TB pamięci masowej oraz zasilacz Flex ATX o mocy 600 W.

Za chłodzenie odpowiadają chłodnice o wymiarach 120×240 mm, 140×280 mm oraz 200×400 mm, umieszczone jedna nad drugą nad podzespołami.

Płyta główna została zamontowana na aluminiowej płycie bazowej o grubości 8 mm za pośrednictwem grubych termopadów do odprowadzania ciepła z płyty do podstawy.

Komputer z GeForce RTX 5080 bez wentylatorów

Zasilacz został zamontowany z użyciem pasty termoprzewodzącej pod spodem, aby pomóc w odprowadzaniu ciepła do płyty.

System działał stabilnie w stanie bezczynności, a temperatura płynu chłodzącego stabilizowała się na poziomie około 28°C.

GramTV przedstawia:

W programie Cinebench procesor Ryzen 7 9800X3D pobierał ponad 130 W, gdy płyn chłodzący osiągnął temperaturę około 39°C po mniej więcej pół godziny.

Średnia temperatura rdzeni procesora trzymała się tuż pod 90°C. Podczas grania, temperatura płynu chłodzącego wzrosła znacznie wyżej.

FurMark podbił temperaturę płynu do około 53°C, natomiast Cyberpunk 2077 podniósł ją do około 55,5°C.

Karta GeForce RTX 5080 nie doświadczyła throttlingu podczas tych testów, ale płyn chłodzący był już zbyt gorący do komfortowego użytkowania.

Najgorszy wynik odnotowano podczas jednoczesnego uruchomienia Cinebench i FurMark. Płyn chłodzący osiągnął wtedy temperaturę aż 60°C, a procesor zaczął ograniczać swoją wydajność.

Koniec z końców autor stwierdził, że cel projektu nie został spełniony, lecz sam projekt jest jak najbardziej udany.

Źródło:https://youtu.be/k--tLRZLeNs

Tagi:

Tech
komputer
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112