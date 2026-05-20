Komputer z GeForce RTX 5080 bez wentylatorów

Billet Labs zbudowało bezwentylatorowy komputer gamingowy w steampunkowym stylu z kartą graficzną GeForce RTX 5080 i procesorem Ryzen 7 9800X3D.

System wykorzystuje pasywne chłodzenie wodne, trzy chłodnice oraz miedziane rurki. Konstrukcja wykorzystuje płytę główną Gigabyte AORUS Pro B850, 32 GB pamięci RAM, 2 TB pamięci masowej oraz zasilacz Flex ATX o mocy 600 W.

Za chłodzenie odpowiadają chłodnice o wymiarach 120×240 mm, 140×280 mm oraz 200×400 mm, umieszczone jedna nad drugą nad podzespołami.

Płyta główna została zamontowana na aluminiowej płycie bazowej o grubości 8 mm za pośrednictwem grubych termopadów do odprowadzania ciepła z płyty do podstawy.

Zasilacz został zamontowany z użyciem pasty termoprzewodzącej pod spodem, aby pomóc w odprowadzaniu ciepła do płyty.

System działał stabilnie w stanie bezczynności, a temperatura płynu chłodzącego stabilizowała się na poziomie około 28°C.