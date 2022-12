Oficjalna zapowiedź gry Born of Bread. Nadchodzi ciekawy indyk

Jeżeli należycie do miłośników gier niezależnych oraz gatunku RPG (z elementami przygodówki) to Born of Bread będzie w sam raz dla Was.

Przedstawiciele studia WildArts wspólnie z Dear Villagers oficjalnie zapowiedzieli grę Born of Bread. To produkcja łącząca w sobie elementy RPG oraz gier przygodowych, która zabiera nas do fantastycznego świata zamieszkałego przez antropomorficzne zwierzęta. Głównym bohaterem historii jest Loaf, czyli wykonany z mąki golem. Gracz przemierza świat w towarzystwie swoich przyjaciół i stara się pokonywać złowrogie kreatury z przeszłości, których jedynym celem jest niszczenie.

Born of Bread – oficjalna zapowiedź

Świat gry jest bardzo zróżnicowany i nie brakuje miejsc do eksploracji. Do tego wszystkiego dochodzą barwne postacie niezależne (które czasem mogą zadecydować, czy się do nas przyłączyć) mogące oferować nam zadania. Starcia z przeciwnikami toczymy tutaj w trybie turowym. A temu wszystkiemu towarzyszy 2,5-wymiarowa grafika utrzymana w barwnej i – przede wszystkim – kreskówkowej stylistyce. Nie bez powodu twórcy ujawnili, że źródłem inspiracji była dla nich głównie seria Paper Mario.