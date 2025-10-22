Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 w dużej promocji. Specjalne wydanie taniej nawet o 100 zł

Radosław Krajewski
2025/10/22 11:45
2
0

Posiadacze konsol powinni zwrócić uwagę na atrakcyjną ofertę najnowszej części Borderlands.

W sklepie Media Expert trwa promocja na konsolowe wydania Borderlands 4. Pudełkowa edycja została przeceniona zarówno na PlayStation 5, jak i Xboxa Series X/S.

Borderlands 4

Borderlands 4 – promocja na konsolowe wydania gry

Na konsolach Microsoftu i Sony grę w podstawowej edycji kupimy za 249,99 zł, co stanowi promocję z 309,99 zł, czyli o całe 60 zł. W ofercie znajduje się również podstawowa gra wraz z Borderlands 4 Ripper Set. Zestaw zawiera puzzle 500 elementów, maskę Rippera oraz duże zbiorze pudełko. Cena wynosi 289,99 zł, a więc edycja jest tańsza o prawie 100 zł w porównaniu do wcześniejszej ceny, która wyniosła 429,99 zł. Promocja tradycyjnie trwa do wyczerpania zapasów.

Borderlands 4 oznacza porządną dawkę akcji, kozackich łowców skarbców i miliardy szalonych, śmiercionośnych broni, a to wszystko na całkiem nowej planecie pod rządami bezwzględnego tyrana.

Rozbij się na Kairosie jako jeden z czterech nowych łowców skarbców na tropie chwały i bogactwa. Posługuj się potężnymi umiejętnościami akcji, personalizuj swój ekwipunek dzięki złożonym drzewkom umiejętności i zdominuj wrogów, używając dynamicznych ruchów.

Wyzwól się spod jarzma Czasomistrza, bezwzględnego dyktatora, który góruje nad masami i kontroluje każdy ich ruch. Jego Porządkowi zagraża teraz katastrofa, a idealnie ułożony niegdyś świat stoi obecnie na krawędzi chaosu – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Tagi:

Gearbox Software
promocja
Gearbox
oferta
Borderlands
promocje
PlayStation 5
PS5
Xbox
okazja
Xbox Series X
Xbox Series S
Borderlands 4
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
2
Vansil
Gramowicz
Dzisiaj 12:05

Jednak nie "premium gra w premium cenie"?

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:51

Szybko poszło.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112