Borderlands 4 w dużej promocji. Specjalne wydanie taniej nawet o 100 zł

W sklepie Media Expert trwa promocja na konsolowe wydania Borderlands 4. Pudełkowa edycja została przeceniona zarówno na PlayStation 5, jak i Xboxa Series X/S.

Na konsolach Microsoftu i Sony grę w podstawowej edycji kupimy za 249,99 zł, co stanowi promocję z 309,99 zł, czyli o całe 60 zł. W ofercie znajduje się również podstawowa gra wraz z Borderlands 4 Ripper Set. Zestaw zawiera puzzle 500 elementów, maskę Rippera oraz duże zbiorze pudełko. Cena wynosi 289,99 zł, a więc edycja jest tańsza o prawie 100 zł w porównaniu do wcześniejszej ceny, która wyniosła 429,99 zł. Promocja tradycyjnie trwa do wyczerpania zapasów.

Borderlands 4 oznacza porządną dawkę akcji, kozackich łowców skarbców i miliardy szalonych, śmiercionośnych broni, a to wszystko na całkiem nowej planecie pod rządami bezwzględnego tyrana.

Rozbij się na Kairosie jako jeden z czterech nowych łowców skarbców na tropie chwały i bogactwa. Posługuj się potężnymi umiejętnościami akcji, personalizuj swój ekwipunek dzięki złożonym drzewkom umiejętności i zdominuj wrogów, używając dynamicznych ruchów.

Wyzwól się spod jarzma Czasomistrza, bezwzględnego dyktatora, który góruje nad masami i kontroluje każdy ich ruch. Jego Porządkowi zagraża teraz katastrofa, a idealnie ułożony niegdyś świat stoi obecnie na krawędzi chaosu – czytamy w opisie gry.