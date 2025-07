Borderlands 4 ukończone. Randy Pitchford wyjaśnia, co naprawdę kryje się za „złotym statusem”

Studio Gearbox Software potwierdziło, że Borderlands 4 osiągnęło tzw. złoty status. Oznacza to zakończenie prac nad grą i gotowość do wrześniowej premiery. Randy Pitchford, szef studia, postanowił przy tej okazji przypomnieć, skąd wzięło się to branżowe określenie i co dokładnie oznacza.

Borderlands 4 – gra uko ńczona i gotowa na premierę

Pitchford w oficjalnym oświadczeniu zaznaczył, że „złoty status” był dawniej związany z produkcją fizycznych nośników. Gotowa wersja gry trafiała do partnerów takich jak PlayStation czy Xbox, którzy zatwierdzali tzw. płyty główne. To właśnie z nich powielano finalne kopie gry – i miały one złoty kolor, stąd określenie. W tamtych czasach moment ukończenia gry był powodem do świętowania i oznaczał przejście do produkcji.

