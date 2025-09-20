Borderlands 4 pokazuje, że najlepsze historie nie zawsze opowiadają cutscenki

Borderlands 4 może okazać się najbardziej wyjątkową odsłoną serii – i to nie tylko dzięki otwartemu światu. Jak zauważa GameRant, najlepsza historia tej gry nie jest opowiadana jedynie w dialogach czy przerywnikach filmowych, lecz ukryta została w samej rozgrywce.

Borderlands 4 ukrywa swoją najlepszą historię w rozgrywce

Akcja toczy się na planecie Kairos, która po ujawnieniu przez księżyc Elpis pogrąża się w chaosie. Rządy dyktatora Timekeepera zostają zakwestionowane, a przeciwko jego władzy powstaje Crimson Resistance – ruch oporu, którego nieoczekiwanym inicjatorem jest sam Claptrap. Gracze jako nowi Łowcy Skarbców muszą nie tylko przetrwać, ale też wspierać rebelię poprzez przejmowanie kolejnych bezpiecznych domów i silosów.