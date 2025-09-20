Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 pokazuje, że najlepsze historie nie zawsze opowiadają cutscenki

Jakub Piwoński
2025/09/20 10:30
Siła narracji tkwi tu w rozgrywce.

Borderlands 4 może okazać się najbardziej wyjątkową odsłoną serii – i to nie tylko dzięki otwartemu światu. Jak zauważa GameRant, najlepsza historia tej gry nie jest opowiadana jedynie w dialogach czy przerywnikach filmowych, lecz ukryta została w samej rozgrywce.

Borderlands 4
Borderlands 4

Borderlands 4 ukrywa swoją najlepszą historię w rozgrywce

Akcja toczy się na planecie Kairos, która po ujawnieniu przez księżyc Elpis pogrąża się w chaosie. Rządy dyktatora Timekeepera zostają zakwestionowane, a przeciwko jego władzy powstaje Crimson Resistance – ruch oporu, którego nieoczekiwanym inicjatorem jest sam Claptrap. Gracze jako nowi Łowcy Skarbców muszą nie tylko przetrwać, ale też wspierać rebelię poprzez przejmowanie kolejnych bezpiecznych domów i silosów.

I właśnie w tym mechanizmie ma tkwić sedno narracji. Każdy odzyskany punkt na mapie to nie tylko praktyczny sposób na szybką podróż, ale także namacalny dowód, że opór rośnie w siłę. Crimson Resistance rozszerza swoje terytorium, a gracz faktycznie widzi, jak jego działania zmieniają świat wokół. To subtelne rozwiązanie sprawia, że fabuła nie toczy się obok gracza – to gracz jest jej integralną częścią.

Borderlands 4 pokazuje, że opowieść nie musi być zamknięta w cutscenkach. Rozgrywka sama staje się narracją, a walka o przejęcie Kairosa to nie tylko osobista misja bohatera, ale też wspólna walka o wolność całej planety. Jeśli mieliście już okazję tego doświadczyć, dajcie znać w komentarzu.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


