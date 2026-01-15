Borderlands 4 dostępne za 145,64 zł na PS5 w Amazon PL

Borderlands 4 kontynuuje znaną formułę serii, stawiając na dynamiczną strzelaninę, rozbudowany system łupów oraz charakterystyczny humor i styl graficzny. Produkcja została przygotowana z myślą o konsolach nowej generacji.
Borderlands 4 to intensywna akcja, nieustraszeni Łowcy Skarbów i miliardy dzikich i śmiercionośnych broni na zupełnie nowej planecie rządzonej przez bezwzględnego tyrana.
Wkrocz do Kairos jako jeden z czterech nowych Łowców Skarbów poszukujących bogactwa i sławy. Wykorzystaj potężne umiejętności akcji, dostosuj swoją postać za pomocą rozbudowanych drzewek umiejętności i zdominuj wrogów dzięki dynamicznym zdolnościom ruchowym.
Uwolnij się spod jarzma opresyjnego Timekeepra, bezwzględnego dyktatora, który rządzi masami z wysokości. Teraz katastrofa zmieniająca świat zagraża jego idealnemu porządkowi, wywołując chaos na całej planecie.
Dostawa kurierem lub do Paczkomatu InPost jest darmowa. Warto mieć na uwadze, że okładka najprawdopodobniej jest w języku niemieckim, co nie wpływa na wersję językową samej gry.
