Borderlands 4 dostępne za 145,64 zł na PS5 w Amazon PL

W polskim oddziale sklepu Amazon pojawiła się atrakcyjna promocja na Borderlands 4. Pudełkowe wydanie czwartej odsłony popularnej serii looter shooterów studia Gearbox Software na PlayStation 5 można obecnie kupić za 145,64 zł.

Borderlands 4 – oferta w Amazon PL

Borderlands 4 kontynuuje znaną formułę serii, stawiając na dynamiczną strzelaninę, rozbudowany system łupów oraz charakterystyczny humor i styl graficzny. Produkcja została przygotowana z myślą o konsolach nowej generacji.