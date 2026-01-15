Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 dostępne za 145,64 zł na PS5 w Amazon PL

Mikołaj Berlik
2026/01/15 13:30
0
0

Shooter Gearbox Software w wyraźnie niższej cenie.

W polskim oddziale sklepu Amazon pojawiła się atrakcyjna promocja na Borderlands 4. Pudełkowe wydanie czwartej odsłony popularnej serii looter shooterów studia Gearbox Software na PlayStation 5 można obecnie kupić za 145,64 zł.

Borderlands 4
Borderlands 4

Borderlands 4 – oferta w Amazon PL

Borderlands 4 kontynuuje znaną formułę serii, stawiając na dynamiczną strzelaninę, rozbudowany system łupów oraz charakterystyczny humor i styl graficzny. Produkcja została przygotowana z myślą o konsolach nowej generacji.

Borderlands 4 to intensywna akcja, nieustraszeni Łowcy Skarbów i miliardy dzikich i śmiercionośnych broni na zupełnie nowej planecie rządzonej przez bezwzględnego tyrana.

Wkrocz do Kairos jako jeden z czterech nowych Łowców Skarbów poszukujących bogactwa i sławy. Wykorzystaj potężne umiejętności akcji, dostosuj swoją postać za pomocą rozbudowanych drzewek umiejętności i zdominuj wrogów dzięki dynamicznym zdolnościom ruchowym.

Uwolnij się spod jarzma opresyjnego Timekeepra, bezwzględnego dyktatora, który rządzi masami z wysokości. Teraz katastrofa zmieniająca świat zagraża jego idealnemu porządkowi, wywołując chaos na całej planecie.

GramTV przedstawia:

Dostawa kurierem lub do Paczkomatu InPost jest darmowa. Warto mieć na uwadze, że okładka najprawdopodobniej jest w języku niemieckim, co nie wpływa na wersję językową samej gry.

Tagi:

PC
Gearbox Software
promocja
Gearbox
Borderlands
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Borderlands 4
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112