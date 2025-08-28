Bon Jovi zapowiada "Forever (Legendary Edition)”. Na płycie znajdą się m.in. Springsteen, Avril Lavigne i Robbie Williams

Bon Jovi powraca z wyjątkowym projektem, jakim jest nowa wersja albumu “Forever” z 2024 roku, ale tym razem wzbogacona o liczne muzyczne kolaboracje.
Na płycie zatytułowanej “Forever (Legendary Edition)”, która ukaże się 24 października, pojawią się m.in. Bruce Springsteen, Avril Lavigne, Robbie Williams, Jelly Roll, Lainey Wilson, Ryan Tedder, Joe Elliott z Def Leppard, The War & Treaty, James Bay, Jason Isbell oraz Marcus King. Już 29 sierpnia premierę będą miały dwa nowe single: “Hollow Man” nagrany z Bruce’em Springsteenem oraz “Red, White & Jersey”, które zapowiadają wyjątkowy klimat tego wydania.
Jon Bon Jovi w oficjalnym oświadczeniu podkreśla, że projekt powstał z potrzeby serca i trudnej sytuacji zdrowotnej:
To album zrodzony z konieczności. Moje problemy z głosem i późniejsza rehabilitacja były szeroko komentowane, a w momencie premiery “Forever” w czerwcu 2024 roku wciąż nie mogłem sobie pozwolić na powrót do koncertów. Nie mogąc promować płyty, z której byłem bardzo dumny, poprosiłem o pomoc przyjaciół, artystów, wokalistów i po prostu wspaniałych ludzi.
Wokalista dodaje, że efekt końcowy to coś więcej niż zwykła kompilacja duetów:
To płyta z nową energią i nowym spojrzeniem. Udowadnia, że w życiu wszyscy potrzebujemy trochę pomocy od przyjaciół. Czuję ogromną radość i wdzięczność, a to słychać w muzyce.
Tak prezentuje się lista utworów “Forever (Legendary Edition)”:
Red, White & Jersey
Legendary (feat. James Bay)
We Made It Look Easy (feat. Robbie Williams)
Living Proof (feat. Jelly Roll)
Waves (feat. Jason Isbell)
Seeds (feat. Ryan Tedder)
Kiss The Bride (feat. Billy Falcon)
The People’s House (feat. The War & Treaty)
Walls Of Jericho (feat. Joe Elliott)
I Wrote You A Song (feat. Lainey Wilson)
Living In Paradise (feat. Avril Lavigne)
My First Guitar (feat. Marcus King)
Hollow Man (feat. Bruce Springsteen)
We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil (feat. Carin León)
Jon Bon Jovi w rozmowie z NME wspominał niedawno, że inspiracją do pracy nad muzyką pozostają dla niego artyści, którzy mimo wieku wciąż udowadniają, że w rock’n’rollu nie ma miejsca na przeciętność:
Patrzcie na Paula McCartneya. Ma 81 lat i nadal nagrywa. Bruce Springsteen w wieku 74 lat gra koncerty po trzy i pół godziny i wciąż jest w ogniu. Ludzie nie chcą, żebyś był przeciętny.
Album “Forever (Legendary Edition)” można już zamówić w przedsprzedaży lub zapisać w serwisach streamingowych.
