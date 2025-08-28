Bon Jovi zapowiada "Forever (Legendary Edition)”. Na płycie znajdą się m.in. Springsteen, Avril Lavigne i Robbie Williams

Bon Jovi powraca z wyjątkowym projektem, jakim jest nowa wersja albumu “Forever” z 2024 roku, ale tym razem wzbogacona o liczne muzyczne kolaboracje.

Na płycie zatytułowanej “Forever (Legendary Edition)”, która ukaże się 24 października, pojawią się m.in. Bruce Springsteen, Avril Lavigne, Robbie Williams, Jelly Roll, Lainey Wilson, Ryan Tedder, Joe Elliott z Def Leppard, The War & Treaty, James Bay, Jason Isbell oraz Marcus King. Już 29 sierpnia premierę będą miały dwa nowe single: “Hollow Man” nagrany z Bruce’em Springsteenem oraz “Red, White & Jersey”, które zapowiadają wyjątkowy klimat tego wydania.

Bon Jovi wraca z nową wersją albumu “Forever”

Jon Bon Jovi w oficjalnym oświadczeniu podkreśla, że projekt powstał z potrzeby serca i trudnej sytuacji zdrowotnej: