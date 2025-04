Bolesna wiadomość dla fanów Gwiezdnych wojen. Odszedł człowiek, dzięki któremu Gwiazda Śmierci eksplodowała

Fani Gwiezdnych wojen poczują ukłucie w sercu. W wieku 78 lat zmarł Bruce Logan – operator, reżyser i pionier efektów specjalnych, który współtworzył niezapomniane momenty w historii kina. To właśnie dzięki jego pracy mogliśmy zobaczyć eksplozję Gwiazdy Śmierci w Gwiezdnych wojnach: Część IV – Nowa nadzieja. I nie tylko to.

Zanim ekranem zaczęły rządzić komputerowe efekty, istnieli wizjonerzy, którzy własnoręcznie oświetlali ścieżkę do przyszłości. Od 2001: Odysei kosmicznej do TRON-a, mój ojciec nie pracował po prostu przy filmach – on tworzył magię. To był rebeliant z kamerą, pionier z historią i mój osobisty bohater.

Bruce Logan urodził się 15 maja 1946 roku w Bushey Heath w Anglii. Od najmłodszych lat fascynowały go filmy animowane i efekty specjalne. Choć nie ukończył szkoły filmowej, jego ojciec, reżyser Campbell Logan, zaszczepił w nim pasję do opowiadania historii obrazem.

Mając zaledwie 19 lat, Bruce rozpoczął pracę przy jednym z największych dzieł kina science fiction — 2001: Odysei kosmicznej w reżyserii Stanleya Kubricka. Partnerował wówczas Douglasowi Trumbull’owi, nadzorującemu proces powstawania efektów specjalnych. Razem z nim współtworzył też efekty do Zabriskie Point Michelangelo Antonioniego, a później do legendarnej Nowej nadziei George’a Lucasa. To Bruce Logan odpowiadał za efektowne eksplozje miniaturowych modeli, w tym kultową scenę zniszczenia Gwiazdy Śmierci.