Bójcie się. Gwiazda She-Hulk wraca w horrorze, który z hukiem zamknie rok

Studio NEON opublikowało nowy zwiastun filmu Bezpieczne miejsce, najnowszego horroru w reżyserii Osgooda Perkinsa – twórcy takich tytułów jak Kod zła, czy Małpa. To może być kolejny mocny horror w roku, który dostarczył nam już sporo dobra w tej materii.

Bezpieczne miejsce – zwiastun horroru twórcy Małpy

W głównych rolach występują Tatiana Maslany (znana z seriali She-Hulk i Orphan Black) oraz Rossif Sutherland (Possessor). Bohaterowie wcielają się w parę, która wyrusza na romantyczny weekend rocznicowy do odosobnionej chatki. Gdy Malcolm nagle opuszcza miejsce, jego żona Liz zostaje sama i zaczyna mierzyć się ze złem, które ujawnia mroczne sekrety chatki.