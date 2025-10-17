Bójcie się. Gwiazda She-Hulk wraca w horrorze, który z hukiem zamknie rok

Studio NEON opublikowało nowy zwiastun filmu Bezpieczne miejsce, najnowszego horroru w reżyserii Osgooda Perkinsa – twórcy takich tytułów jak Kod zła, czy Małpa. To może być kolejny mocny horror w roku, który dostarczył nam już sporo dobra w tej materii.
Bezpieczne miejsce – zwiastun horroru twórcy Małpy
W głównych rolach występują Tatiana Maslany (znana z seriali She-Hulk i Orphan Black) oraz Rossif Sutherland (Possessor). Bohaterowie wcielają się w parę, która wyrusza na romantyczny weekend rocznicowy do odosobnionej chatki. Gdy Malcolm nagle opuszcza miejsce, jego żona Liz zostaje sama i zaczyna mierzyć się ze złem, które ujawnia mroczne sekrety chatki.
Nowy zwiastun zapowiada prawdziwy horror psychologiczny, w którym rzeczywistość miesza się ze zjawiskami paranormalnymi. Za scenariusz filmu odpowiada Nick Lepard, a wśród producentów znaleźli się Chris Ferguson i Jesse Savath z Oddfellows, a także Noah Segal, Laurie May, Brian Kavanaugh Jones i Fred Berger.
Osgood Perkins w rozmowie z IndieWire przyznał, że Bezpieczne miejsce powstało w trudnych warunkach, w czasie strajku Gildii Scenarzystów:
Nie mogłem wtedy pisać scenariusza, więc napisał go pewien sympatyczny Kanadyjczyk niezrzeszony w związku zawodowym. Udało mi się jednak namówić Tatianę Maslany i Rossifa Sutherlanda do udziału w dojrzałym horrorze o związkach, którego akcja toczy się w jednym miejscu. To piękny, kameralny film.
Amerykańska premiera Bezpiecznego miejsca odbędzie się 14 listopada, a polska – 26 grudnia 2025 roku. Jeśli zwiastun jest jakąkolwiek wskazówką, czeka nas mroczny, klimatyczny horror, który może okazać się jednym z najmocniejszych tytułów zimy.
