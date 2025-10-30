Bohemia Interactive dodaje tryb single-player do Arma Reforger. Powraca kultowa mapa Kolguyev

Nowa wersja gry wprowadza kampanię dla pojedynczego gracza zatytułowaną Operation Omega. Fabuła skupia się na działaniach tajnych amerykańskich sił specjalnych infiltrujących radziecki kompleks wojskowy na wyspie Kolguyev. Historia została podzielona na pięć misji, które łącznie zapewniają około godzinę rozgrywki – twórcy sugerują jednak, że to dopiero początek i kolejne rozdziały mogą pojawić się w przyszłości.

Arma Reforger – kampania Operation Omega i powrót Kolguyev

Oprócz kampanii, aktualizacja 1.6 przynosi odświeżoną mapę Kolguyev, przebudowany tryb Conflict HQC oraz nowe wyposażenie. To największe rozszerzenie od czasu premiery pełnej wersji gry i znaczący krok w stronę bardziej kompletnego doświadczenia dla fanów militarnego realizmu.