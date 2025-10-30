Zaloguj się lub Zarejestruj

Bohemia Interactive dodaje tryb single-player do Arma Reforger. Powraca kultowa mapa Kolguyev

Bohemia Interactive udostępniło długo oczekiwaną kampanię single-player w Arma Reforger.

Nowa wersja gry wprowadza kampanię dla pojedynczego gracza zatytułowaną Operation Omega. Fabuła skupia się na działaniach tajnych amerykańskich sił specjalnych infiltrujących radziecki kompleks wojskowy na wyspie Kolguyev. Historia została podzielona na pięć misji, które łącznie zapewniają około godzinę rozgrywki – twórcy sugerują jednak, że to dopiero początek i kolejne rozdziały mogą pojawić się w przyszłości.

Arma Reforger
Arma Reforger

Arma Reforger – kampania Operation Omega i powrót Kolguyev

Oprócz kampanii, aktualizacja 1.6 przynosi odświeżoną mapę Kolguyev, przebudowany tryb Conflict HQC oraz nowe wyposażenie. To największe rozszerzenie od czasu premiery pełnej wersji gry i znaczący krok w stronę bardziej kompletnego doświadczenia dla fanów militarnego realizmu.

Warto przypomnieć, że studio Bohemia Interactive początkowo planowało wydać aktualizację 1.5, jednak z powodów technicznych numerację zmieniono na 1.6. Projektant gry, Krzysztof „Klamacz” Bielawski, uspokoił graczy, że zmiana nie wynikała z żadnych problemów produkcyjnych.

Wraz z nową kampanią i mapą Arma Reforger stała się znacznie atrakcyjniejsza dla graczy preferujących tryb jednoosobowy. To także sygnał, że twórcy nie rezygnują z rozwoju projektu i nadal przygotowują grunt pod przyszłe aktualizacje – być może nawet pełnoprawną Armę 4.

