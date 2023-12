Bob Marley: One Love – nowy zwiastun wyczekiwanej filmowej biografii króla reggae

Paramount udostępnił pełny oficjalny zwiastun filmu Bob Marley: One Love. Jest to hollywoodzka biografia legendarnego jamajskiego muzyka reggae.

Bob Marley: One Love to film wyczekiwany przez fanów reggae, pragnących zobaczyć na dużym ekranie biografię ikony swojej ukochanej muzyki. Premiera tego widowiska zbliża się wielkimi krokami, bo widowisko trafi do kin w walentynki 2024 roku. Już teraz możemy zobaczyć pełny oficjalny zwiastun tej produkcji.