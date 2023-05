Filmowa kontynuacja Peaky Blinders raczej nie powstanie. Cillian Murphy może zagrać, ale…

Wygląda na to, że szanse na realizację filmowej kontynuacji Peaky Blinders maleją niemal do zera.

Szanse na powstanie filmowej kontynuacji Peaky Blinders maleją. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że tak naprawdę nikomu nie jest potrzebna. Poza fanami oczywiście . Główne postaci konieczne do realizacji tego projektu są zaangażowane w swoje nowe projekty i wygląda na to, że film raczej nie powstanie.

Jeśli będzie tam nowa historia, chciałbym to zrobić. Jednak musi być dobrze. Steve Knight napisał scenariusz na 36 godzin telewizyjnego show i wyszło to znakomicie. Jestem naprawdę dumny z tego serialu. W związku z tym film musi mieć dobre uzasadnienie, żeby powstać.

C illian Murphy, czyli człowiek bez którego trudno sobie wyobrazić realizację filmu jest ostatnio niezmiernie zajęty . Przed nim premiera Oppenheimera, a ta rola może otworzyć mu szeroko drzwi do Hollywood. Jego dość barwna kariera może teraz dosłownie rozbłysnąć. Trudno się więc dziwić, że wysoko stawia poprzeczkę dla filmowego Peaky Blinders.

W 2022 roku showrunner Steven Knight obwieścił, że scenariusz filmu Peaky Blinders jest prawie ukończony i że ma nadzieję rozpocząć zdjęcia „wkrótce”. Jego słowa stoją w całkowitej sprzeczności z tym, co mówi Murphy. Jednak od tego czasu Knight został zatrudniony do napisania scenariusza do nowej części Gwiezdnych wojen, których reżyserią zajmie się Sharmeen Obaid-Chinoy, a więc ma teraz ważniejsze sprawy na głowie.

Składając choćby te dwa czynniki w całość powstają duże wątpliwości co do dalszych losów filmowego Peaky Blinders.