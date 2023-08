Reżyser Tajnej Inwazji boi się o życie. Twórca spodziewa się gróźb śmierci od widzów

Tajna Inwazja to najgorzej oceniany serial Marvela. Nawet Mecenas She-Hulk mogła liczyć na większą przychylność fanów. Wszystko przez liczne zmiany, które zostały dokonane w kanonie uniwersum. Jedna z nich mocno zdenerwowała fanów, którzy nie chcą pogodzić się z tak dużą zmianą względem ważnej dla MCU postaci. Inni widzowie są źli na studio za cały wątek Super-Skrulla. Reżyser serialu, Ali Selim, zdaje sobie sprawę, że mocno podpadł niektórych fanom i teraz obawia się, że zacznie dostawać groźby śmierci.

Ali Selim boi się gróźb śmierci od widzów po Tajnej Inwazji

Selim od razu wskazał winnego licznych zmian w MCU, które dokonały się w Tajnej Inwazji. Reżyser twierdzi, że nie jest osobą decyzją, więc to nie on decyduje o kluczowych kwestiach dla uniwersum. Zrzucił całą odpowiedzialność na Kevina Feige’a, prezesa Marvel Studios, nazywając go „mózgiem poruszania pajęczej sieci tego uniwersum”.