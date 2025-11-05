Zaloguj się lub Zarejestruj

BMW dołącza do Project Motor Racing. Nowy gameplay pokazuje rozpoczęcie kariery

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/05 08:40
Do Project Motor Racing, nadchodzącej gry wyścigowej dla fanów symulatorów, dołącza kolejna ważna marka, czyli BMW.

Dotychczas lista aut w Project Motor Racing była bardzo różnorodna, począwszy od legendarnej Mazdy 787B z klasy Group C po współczesne wyścigowe maszyny GT3. Jednak wielu graczy zwracało uwagę na brak jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów w świecie motorsportu, czyli BMW. Teraz twórcy oficjalnie zapowiedzieli, że w produkcji pojawi się niemiecka marka, a pierwszym pokazanym modelem jest BMW M Hybrid V8 klasy LMDh/GTP.

BMW M Hybrid V8
BMW M Hybrid V8

BMW trafia oficjalnie do gry Project Motor Racing

Na oficjalnych kanałach gry zaprezentowano boczny profil BMW M Hybrid V8, samochodu startującego w seriach IMSA i FIA WEC. Ujęcie wygląda na zrobione bezpośrednio w grze, co sugeruje, że model jest już zaimplementowany i gotowy do jazdy. Model dołączy do bardzo szerokiej klasy samochodów Hypercar/LMDh, bowiem w Project Motor Racing znajdują się już między innymi Lamborghini, Aston Martin, Porsche, Toyota, Acura, a nawet Cadillac. W efekcie gra zaoferuje jedną z najbardziej kompletnych reprezentacji aut kategorii hypercar w gatunku symulatorów.

Chociaż twórcy nie potwierdzili jeszcze innych modeli, obecność BMW M Hybrid V8 otwiera drzwi dla kolejnych samochodów bawarskiej marki. Mogłyby idealnie zasilić klasy obecne już w grze, takie jak GT3, GT4 i GTE. Warto więc wyczekiwać kolejnych zapowiedzi w nadchodzących tygodniach.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Przy okazji twórcy udostępnili fragment rozgrywki, który prezentuje początek kariery w grze, a który możecie zobaczyć poniżej. Ma to być jeden z kluczowych i ciekawie zaprojektowanych trybów.

Project Motor Racing zadebiutuje 25 listopada na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://traxion.gg/bmw-added-to-project-motor-racing-car-roster

