BMW dołącza do Project Motor Racing. Nowy gameplay pokazuje rozpoczęcie kariery

Dotychczas lista aut w Project Motor Racing była bardzo różnorodna, począwszy od legendarnej Mazdy 787B z klasy Group C po współczesne wyścigowe maszyny GT3. Jednak wielu graczy zwracało uwagę na brak jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów w świecie motorsportu, czyli BMW. Teraz twórcy oficjalnie zapowiedzieli, że w produkcji pojawi się niemiecka marka, a pierwszym pokazanym modelem jest BMW M Hybrid V8 klasy LMDh/GTP.

BMW trafia oficjalnie do gry Project Motor Racing

Na oficjalnych kanałach gry zaprezentowano boczny profil BMW M Hybrid V8, samochodu startującego w seriach IMSA i FIA WEC. Ujęcie wygląda na zrobione bezpośrednio w grze, co sugeruje, że model jest już zaimplementowany i gotowy do jazdy. Model dołączy do bardzo szerokiej klasy samochodów Hypercar/LMDh, bowiem w Project Motor Racing znajdują się już między innymi Lamborghini, Aston Martin, Porsche, Toyota, Acura, a nawet Cadillac. W efekcie gra zaoferuje jedną z najbardziej kompletnych reprezentacji aut kategorii hypercar w gatunku symulatorów.