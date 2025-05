Bloober Team zaskoczy? Hit polskiego studia już na start ma być dostępny na Nintendo Switch 2

Plotki wskazują na kolejne wydanie Cronos: The New Dawn zmierzające na rynek.

Premiera Nintendo Switch 2 ma się odbyć już 5 czerwca, a tego dnia ma również zostać wydanych wiele gier startowych dla konsoli. Nie koniecznie przy samym debiucie, lecz w przyszłości może dołączyć do nich kolejna interesująca produkcja. Studio przygotowuje Cronos: The New Dawn – ambitny survival horror, który ma zadebiutować w trzecim kwartale 2025 roku. Cronos: The New Dawn – nowy horror zadebiutuje na Switchu 2? Cronos: The New Dawn zostało zapowiedziana jako psychologiczny horror z elementami science-fiction i postapokaliptycznym klimatem. Produkcja powstaje na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, ale w przeciekach i analizach branżowych często pojawia się także wersja na Nintendo Switch 2. Jeśli doniesienia się potwierdzą, nowy tytuł może zadebiutować na wszystkich platformach równocześnie. Wczytywanie ramki mediów.

Cronos: The New Dawn ma stawiać na atmosferę, narrację i charakterystyczną oprawę graficzną, co wpisuje się w styl Bloober Team - według wcześniejszych wypowiedzi studio ma tworzyć więcej gier w stylu remaku Silent Hill 2. Gra może wykorzystać technologię DLSS od NVIDII, co ma zagwarantować płynność działania na przenośnej konsoli.

Po sukcesach Layers of Fear, Observera i The Medium, krakowskie studio kontynuuje specjalizację w ambitnych horrorach. Cronos: The New Dawn może okazać się ich najważniejszym tytułem od lat. Jak już wspomnieliśmy, Cronos: The New Dawn zmierza na PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz, według opisanych przecieków, na Nintendo Switch 2.