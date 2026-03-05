Bloober Team zapowiada gruby rok. Równolegle powstają 3 projekty

Bloober Team zdecydowanie nie zwalnia tempa. Co więcej, polskie studio już teraz zapowiada, że przed nim intensywny rok.

Dziać się ma sporo. Zarówno w kwestii komunikacji, jak i z uwagi na szereg powstających obecnie projektów. Bloober nie zwalnia tempa i przygotowuje 3 nowe projekty Opowiedział o tym sam prezes Bloober Teamu, Piotr Babieno, który brał udział na czacie w StockWatch. To tam padły informacje o “intensywnym komunikacyjnie roku”. Krakowskie studio zamierza pojawić się na kilku branżowych imprezach, by tam odsłaniać kolejne karty. I to zarówno w kontekście dopiero co powstających produkcji, jak i tych marek, które już istnieją.

Obecnie w firmie funkcjonować mają dwa zespoły, co pozwala na równoczesną pracę nad dwoma tytułami. Do tego dochodzi również powstałe w 2024 roku Broken Mirror Games, które podobnie jak wspominane wcześniej zespoły ma koncentrować się na produkcji z gatunku horroru, ale przy tym “wykorzystywać specjalizację partnerów w co-developmencie”. Jednym z nowych projektów jest tajemniczy Projekt H, za który odpowiedzialny ma być zespół pracujący wcześniej nad Cronos: The New Dawn. O samej produkcji wiemy na ten moment tak naprawdę niewiele, chociaż Babieno określa ją mianem najbardziej ambitnej w historii studia. Jednocześnie jednak jej budżet nie powinien przekroczyć tego, który był ustalony przy Cronosie. Możemy tylko powiedzieć, że zapowiada się to jako najbardziej ambitny projekt, jaki ten zespół do tej pory realizował, z największym potencjałem komercyjnym spośród wszystkich ich tytułów. [...] Jedną z zalet specjalizowania się w jednym gatunku jest możliwość wykorzystywania wielu elementów naszych pipeline’ów produkcyjnych oraz zdobytych doświadczeń w kolejnych projektach. Jednocześnie od początku projektujemy tę grę jako projekt o znacząco większym potencjale sprzedażowym. W tym zakresie prowadzimy liczne analizy oraz badania rynku, które mają pomóc nam jak najlepiej dopasować skalę projektu i jego pozycjonowanie. Jeśli chodzi o termin premiery, jest jeszcze zbyt wcześnie, aby podawać konkretne daty – stwierdził prezes Bloober Teamu.

GramTV przedstawia:

Innym tytułem jest Projekt M. W tym wypadku mowa o grze przygotowywanej wyłącznie z myślą o konsolach Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Także i tutaj wiemy niewiele, bo chociaż mówi się o planowanej premierze w 2026 roku, to konkretów brakuje. Okazuje się jednak, że w obrębie tej pozycji doszło do pewnych modyfikacji – dotyczących nawet zespołu, który realizuje ten projekt. Na obecnym etapie jesteśmy zadowoleni z kierunku, w którym rozwija się projekt. Jeśli chodzi o kwestie budżetowe, nie zakładamy istotnych zmian względem wcześniej planowanych nakładów – zapewnił Babieno. Nie można też zapomnieć o Layers of Fear 3. Istnienie kolejnej części najsłynniejszego cyklu Bloober Teamu ogłoszono nam dopiero w połowie lutego po wcześniejszym kilkunastodniowym odliczaniu. Jak się okazuje, że nad LOF3 nie pracują wcale zespoły spółki. Zamiast tego studio postawiło na co-development, chociaż przy zastrzeżeniu, że oryginalni twórcy marki mają wpływ na ten projekt. Sam Bloober pochwalił się też, iż w kwestiach finansowych stał się w pewnym sensie samowystarczalny. Co istotne, obecnie poza jednym projektem realizowanym we współpracy z zewnętrznym wydawcą, wszystkie pozostałe projekty finansowane są ze środków własnych spółki. Oznacza to, że w ostatnich latach dokonaliśmy szeregu inwestycji, których efekty powinny być widoczne w kolejnych latach – stwierdził prezes studia.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

