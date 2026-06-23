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Bloober Team łączy Piłę i Dead by Daylight. Zobacz nowy gameplay SAW: Genesis

Maciej Petryszyn
2026/06/23 11:00
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Podczas niedawnego Summer Game Fest 2026 pokazano nowy projekt ze stajni Bloober Teamu. To adaptacja słynnej Piły.

Za SAW: Genesis odpowiedzialne będą Broken Mirror Games oraz Anshar Studios. Co dla nas przyszykowały?

SAW: Genesis
SAW: Genesis

Nowe spojrzenie na SAW: Genesis

Tego możemy dowiedzieć się z nowego zwiastuna, który wylądował w sieci. Twórcy skupiają się w nim na prezentacji mechanik obecnych w tej asymetrycznej, sieciowej produkcji, przypominającej pod pewnymi względami słynne Dead by Daylight. Z czterech obecnych w rozgrywce gracz trzech będzie Oskarżonymi, którzy będą starali się za wszelką cenę przeżyć, podczas gdy czwarty to Sędzia – czyli pan życia i śmierci. Aby przetrwać, Oskarżeni nie będą mieli wyjścia i będą musieli współpracować. Wtedy komuś z nich uda się dotrwać do końca. Być może… Co zaś się tyczy Sędziego, ten nie będzie niczym we wspomnianym DbD istotą potężniejszą. Ale będzie mógł wykorzystywać swój spryt, zastawione pułapki czy tajne przejścia.

Godzina sądu nadeszła. Wkrocz do brutalnej rozgrywki wieloosobowej w formacie 3 na 1, w której jeden gracz staje się Sędzią, prekursorem Jigsawa, a trzech pozostałych walczy o przetrwanie jako Oskarżeni. Manipuluj próbą z cienia lub współpracuj, aby uciec z zabójczego labiryntu pułapek, presji i niemożliwych wyborów – możemy wyczytać w opisie. SAW: Genesis, niczym filmowy pierwowzór, będzie wymagać na porwanych podejmowania dramatycznych decyzji. Nierzadko będzie to wiązało się z trwałym okaleczeniem naszej postaci, co potem z kolei wpłynie na jej sprawność i np. tempo pokonywania przyszłych przeszkód.

GramTV przedstawia:

Data premiery SAW: Genesis pozostaje na ten moment nieznana. Wiemy natomiast, iż gra jeszcze w tym roku zadebiutuje początkowo w formule wczesnego dostępu, w którym pozostanie ona przez około rok.

Źródło:https://www.dreadcentral.com/gaming/577809/the-rules-are-simple-in-new-saw-genesis-gameplay-overview-trailer/

Tagi:

News
Bloober Team
Piła
Broken Mirror Games
polska gra
Saw
gra na bazie filmu
SAW: Genesis
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
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