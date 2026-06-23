Bloober Team łączy Piłę i Dead by Daylight. Zobacz nowy gameplay SAW: Genesis

Za SAW: Genesis odpowiedzialne będą Broken Mirror Games oraz Anshar Studios. Co dla nas przyszykowały?

Nowe spojrzenie na SAW: Genesis

Tego możemy dowiedzieć się z nowego zwiastuna, który wylądował w sieci. Twórcy skupiają się w nim na prezentacji mechanik obecnych w tej asymetrycznej, sieciowej produkcji, przypominającej pod pewnymi względami słynne Dead by Daylight. Z czterech obecnych w rozgrywce gracz trzech będzie Oskarżonymi, którzy będą starali się za wszelką cenę przeżyć, podczas gdy czwarty to Sędzia – czyli pan życia i śmierci. Aby przetrwać, Oskarżeni nie będą mieli wyjścia i będą musieli współpracować. Wtedy komuś z nich uda się dotrwać do końca. Być może… Co zaś się tyczy Sędziego, ten nie będzie niczym we wspomnianym DbD istotą potężniejszą. Ale będzie mógł wykorzystywać swój spryt, zastawione pułapki czy tajne przejścia.