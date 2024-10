Blizzard wypuścił DLC za 90 dolarów. Gracze szybko rzucili się na rocznicową niespodziankę

World of Warcraft w tym roku obchodzi swoją 20-rocznicę. Niedawno Blizzard wypuścił nową aktualizację do gry, która wprowadziła wiele nowości. Jedną z nich jest specjalny wierzchowiec The Trader’s Gilded Brutosaur Mount, który wyróżnia się złotym pancerzem pełnym najróżniejszych ozdób i detali. Nie byłoby w tym nic kontrowersyjnego, gdyby nie cena DLC. Studio wyceniło wierzchowca na 90 dolarów, co daje około 361 złotych, który pomimo bardzo wysokiej ceny i tak sprzedaje się jak ciepłe bułeczki.

Wierzchowiec dostępny jest do kupienia wyłącznie do 6 stycznia 2025 roku. Gracze muszą więc pośpieszyć się z kupnem, gdyż DLC nie będzie więcej dostępne w sprzedaży. Jak poinformowali liczny amerykański dziennikarze oraz sami gracze, w świecie World of Warcraft zaroiło się od The Trader’s Gilded Brutosaur Mount. To jedynie pokazuje, że wielu graczy zdecydowało się na zakup drogiego wierzchowca, chociaż w mediach społecznościowych, czy też na forach, przeważają głosy, które krytykują Blizzard za chciwość i samych graczy, którzy zdecydowali się na zakup DLC, że przyczyniają się do standaryzacji tak drogich mikropłatności.

Blizzard właśnie wydał wierzchowca dinozaura za 90 dolarów do World of Warcraft, zdecydowanie najdroższego jak dotąd. Wielu ludzi jest wściekłych, ale... Miasta są ich pełne lol.

Dornogal teraz. To jest skuteczne.

