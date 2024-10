30 lat z uniwersum Warcrafta. Blizzard szykuje specjalne wydarzenie dotyczące wszystkich gier z serii

Jakiś czas temu informowaliśmy o udostępnieniu aktualizacji do World of Warcraft. Jak się okazuje, była to część przygotowań do wielkiego wydarzenia, jakim ma być 30. rocznica serii Warcraft. Z tej okazji Blizzard szykuje wiele atrakcji, o których możemy przeczytać w najnowszym wpisie znajdującym się na stronie firmy. Dowiedzieliśmy się, że fani każdej gry z uniwersum powinni być zadowoleni.

Blizzard zapowiada świętowanie 30. rocznicy Warcrafta

Na transmisji organizowanej przez Blizzarda na YouTube, TikToku oraz Twitchu 13 listopada o godzinie 19:00 mamy zobaczyć wiele niespodzianek. Poznaliśmy szczegóły kilku atrakcji, które na pewno pojawią się na wydarzeniu. Jednym z nich ma być koncert “World of Warcraft: 20 Years of Music”, na którym posłuchamy muzyki z gry World of Warcraft. Zobaczymy nagranie z udziałem 21st Century Orchestra i chórów Tale of Fantasy Chorus, Ardito Choir i Madrijazz. Łącznie ma wystąpić 190 artystów.