Blizzard przygotowuje się do 20. rocznicy World of Warcraft. Otrzymaliśmy aktualizacje

Blizzard udostępnił aktualizację wielu dodatków World of Warcraft. Na liście zmian zobaczyliśmy wiele usprawnień dotyczących balansu rozgrywki oraz napraw błędów. Jest to dobra wiadomość dla fanów serii, ponieważ już niedługo doczekamy się dwudziestej rocznicy gry - z tej okazji zobaczymy nową zawartość związaną z subskrypcją do gry.

World of Warcraft - Blizzard naprawia grę przed rocznicą

W patchu do World of Warcraft wprowadzono naprawdę sporo pomniejszych poprawek, które dotyczą kilku dodatków do gry. Pełną listę możecie znaleźć na stronie Blizzarda. Ten ruch jest z pewnością przygotowaniem do rocznicy gry, która odbędzie się za jakiś czas. W ramach świętowania tego wydarzenia twórcy udostępnią cztery nowe wierzchowce, zwierzaka oraz dwa inne przedmioty, których jeszcze nie zdradzono. Ta zawartość będzie możliwa do zdobycia jedynie po zakupie 12-miesięcznego abonamentu do gry.