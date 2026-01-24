Blizzard ulega pod naciskiem graczy i wprowadza sporą obniżkę Transmogów w World of Warcraft

Blizzard w końcu zdecydował się obniżyć koszt Transmogów i to w bardzo znaczący sposób.

Podstawowy koszt w złocie zapisywania wyglądów zestawów w nowym systemie Transmogów, wprowadzonym wraz z aktualizacją przedpremierową World of Warcraft: Midnight, został obniżony o połowę. Zmiany są już oficjalnie dostępne w grze po wprowadzeniu najnowszego hotfixa. Spora obniżka Transmogów w World of Warcraft System Transmogów został całkowicie przebudowany w aktualizacji World of Warcraft: Midnight Pre-Expansion Update, która trafiła do gry 20 stycznia. Zamiast płacić osobno za zmianę wyglądu każdego elementu ekwipunku, nowy system pozwala graczom tworzyć gotowe stroje, które automatycznie zmieniają wygląd nowo zakładanych przedmiotów. Choć w dłuższej perspektywie miało to pozwolić na oszczędności, początkowy próg wejścia był wysoki. Sloty strojów trzeba kupować za złoto, a ceny Transmogów zostały ogólnie podniesione.

Teraz Blizzard wprowadził zmianę, która ma ułatwić graczom przystosowanie się do nowego systemu i jednocześnie pozwolić im zaoszczędzić złoto. Najnowszy hotfix zmniejszył średni koszt zapisywania elementów w strojach o 50 procent. Przykładowo strój, którego zapis wcześniej kosztował 2776 sztuk złota, po aktualizacji kosztuje już tylko 1388 złota. Dzięki temu hotfixowi obecne koszty Transmogów są zbliżone do tych sprzed wprowadzenia nowego systemu, z tą różnicą, że nie trzeba ich ponownie opłacać po zdobyciu nowego przedmiotu. Jednocześnie ceny są teraz jednakowe na wszystkich poziomach, co oznacza, że postacie poniżej maksymalnego poziomu będą musiały wydać więcej złota niż wcześniej, aby zapisać strój. Co więcej, gracze, którzy zapisali stroje przed wprowadzeniem zmian, nie otrzymają żadnych zwrotów. Warto również zaznaczyć, że hotfix nie wpłynął na koszt zakupu nowych slotów strojów. Blizzard wcześniej znacząco obniżył ich cenę pomiędzy betą, a pełną premierą systemu, a także sprawił, że są one odblokowywane na całe konto.

Pomimo tych ulepszeń, gracze mogą chcieć wstrzymać się z poprawianiem wszystkich Transmogów. Blizzard zapowiedział, że każda postać otrzyma jeden darmowy rabat na Transmoga, pozwalający na skonfigurowanie jednego stroju bez żadnych kosztów. Bonus ten zostanie automatycznie dostarczony postaciom przed aktualizacją 12.0.1, co oznacza, że gracze zobaczą go najpóźniej w ciągu kilku najbliższych tygodni. Trial of Style to półroczne wydarzenie odbywające się zwykle w marcu i sierpniu, w ramach którego gracze biorą udział w konkursie modowym i zdobywają unikalne kosmetyki. Wcześniej podczas tego eventu wszystkie Transmogi były darmowe, przez co wydarzenie zyskało przydomek “Mog Week”. Niestety, w nowym systemie Transmogów nie będzie to już wyglądać tak samo. W tym samym poście na forum, w którym ogłoszono zmiany, community manager WoW-a Linxy wyjaśniła nowe zasady Trial of Style. Zamiast całkowitego zniesienia kosztów Transmogów, każda postać otrzyma specjalny slot stroju Trial of Style, który będzie można modyfikować za darmo przez cały tydzień trwania wydarzenia na potrzeby konkursu. Slot ten zostanie jednak usunięty po zakończeniu eventu, co oznacza, że nie obniży on kosztów Transmogów na stałe. Najbliższy Trial of Style rozpocznie się 20 marca, więc gracze już wkrótce zobaczą nowy system w akcji. Z kolei World of Warcraft: Midnight zadebiutuje 2 marca, dając graczom około dwóch tygodni na zebranie nowych Transmogów przed konkursem modowym.