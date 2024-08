Blizzard psuje zabawę graczom World of Warcraft i łata nowy dodatek

Najwyraźniej gracze za dobrze rozgościli się w dodatku The War Within i postanowiono popsuć im zabawę. Zmiany w balansie gry budzą kontrowersje.

Zaledwie dwa dni premierze nowego dodatku World of Warcraft pt. The War Within, Blizzard łata dziury chcąc poprawić balans rozgrywki. Okazuje się, że gracze bardzo sprawnie podnosili swoje poziomu. Za sprawnie.

Twórcy interweniują, poprawiają balans i… psują zabawę.

Nowe rozszerzenie podniosło limit poziomów z 70 do 80, co wymaga intensywnego grindowania. Gracze więc zakasali rękawy i wzięli się do pracy. Szło im najwyraźniej za dobrze, przez co Blizzard postanowił zainterweniować.