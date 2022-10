Blizzard przeprasza za problemy z Overwatch 2. Numery telefonów nieobowiązkowe dla weteranów

Przedwczoraj informowaliśmy Was, że gra Overwatch 2 padła ofiarą masowego ataku DDoS. Oprócz tego na premierę większość społeczności borykała się z problemami dotyczącymi serwerów, sporo graczy nie mogło w ogóle wydostać się z ogromnych kolejek, a część była wyrzucana z gry w trakcie trwającego meczu. Z tego względu przedstawiciele studia Blizzard Entertainment postanowili publicznie przeprosić za wszelkie problemy związane z premierą gry Overwatch 2. To jednak nie wszystko.

Wiemy już, że premiera gry nie przebiegła zgodnie z planem deweloperów, którzy myśleli, że wszystko pójdzie gładko. Zapewniono jednak, że studio stawia sobie wyższe wymagania i ciężko pracuje, aby rozwiązać wszelkie problemy i poprawić stabilność produkcji. Oprócz tego zdecydowano się zrezygnować z ochrony SMS dla graczy, którzy wcześniej grali w gry od Blizzarda, aczkolwiek zabezpieczenie wciąż będzie aktywne dla nowych kont.

(...) Podjęliśmy decyzję o usunięciu wymagań dotyczących numeru telefonu dla większości obecnych graczy Overwatch. Każdy grach Overwatch z połączonym kontem Battle.net – obejmuje to wszystkich graczy, którzy grali od 9 czerwca 2021 roku – nie będzie musiał podawać numeru telefonu, aby grać. Pracujemy nad wprowadzeniem tej zmiany i spodziewamy się, że wejdzie ona w życie w piątek 7 października. Będziemy informować Was, gdy zacznie ona obowiązywać. (...) Konta, które nie były połączone z Battle.net, a także nowe konta nadal będą musiały spełniać wymagania SMS Protect, co pomoże nam zapewnić ochronę naszej społeczności przed oszustwami. Jeżeli gracz zostanie przyłapany na niewłaściwym zachowaniu, jego konto może zostać zbanowane – niezależnie od tego, czy jest nowe, czy nie.