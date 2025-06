Blighted to psychodeliczne RPG akcji od twórców Guacamelee! Zapowiedź na Summer Game Fest 2025

Nowy tytuł od twórców Guacamelee! i Nobody Saves the World.

DrinkBox Studios, studio deweloperskie znane z takich gier jak Guacamelee! oraz Nobody Saves the World, oficjalnie zapowiedziało swój najnowszy projekt zatytułowany Blighted. Nowa produkcja, ujawniona podczas Summer Game Fest, to „psychodeliczne” RPG akcji. Tytuł ma trafić na PC.

Rozgrywka w Blighted to intensywna akcja obserwowana z perspektywy izometrycznej. Mechanika Blight nie tylko zmienia wygląd świata i wrogów, ale także może otwierać przed graczem nowe ścieżki i możliwości eksploracji. Gracze będą mogli konsumować mózgi pokonanych bossów, by pozyskiwać ich zdolności. Decydowanie się na ten krok nie pozostaje jednak bez wpływu na protagonistę, ponieważ wzmacnia to jego własne skażenie.