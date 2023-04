Blasphemous 2 na pierwszym zwiastunie. Poznaliśmy przybliżoną datę premiery gry

Pełnoprawna zapowiedź nadchodzącej produkcji studia The Game Kitchen miała miejsce podczas wczorajszego pokazu Nintendo Indie World. Jak wspomnieliśmy wyżej, podczas wydarzenia gracze mieli okazję zobaczyć pierwszy zwiastun kontynuacji udanej produkcji z 2019 roku, a deweloperzy ujawnili, że premiera Blasphemous 2 odbędzie się pod koniec lata 2023 roku . Nie podano jednak dokładnej daty premiery.

Oficjalną zapowiedź Blasphemous 2 otrzymaliśmy już podczas targów gamescom w 2021 roku. Deweloperzy ze studia The Game Kitchen informowali jednak wówczas, że na na kontynuację ciepło przyjętej platformowej gry akcji typu soulslike będzie trzeba nieco poczekać. Na szczęście cierpliwość fanów pierwowzoru zostanie wkrótce wynagrodzona. Wczoraj ujawniono bowiem przybliżoną datę premiery sequela, a także zaprezentowano pierwszy zwiastun gry.

Obudziwszy się w dziwnej, nieznanej krainie z dala od miejsca swojego ostatniego spoczynku, The Penitent One zostaje ponownie wpędzony w niekończący się cykl życia, śmierci i zmartwychwstania. Nie ma innego wyjścia – musi zbadać każdy zakamarek tego nowego, pełnego niebezpieczeństw świata i odkryć wszystkie jego dawno zapomniane tajemnice – czytamy w opisie gry na Steam.

Zgodnie z zapowiedziami Blasphemous 2 będzie kontynuować historię opowiedzianą w darmowym rozszerzeniu Wounds of Eventid do pierwszej części gry. Na drodze graczy ponownie staną „hordy groteskowych wrogów”, a „potężni, wynaturzeni bossowie” będą starali się odesłać bohatera z powrotem do grobu. Sequel zaoferuje również więcej możliwości personalizowania i ulepszania umiejętności, a także nowe rodzaje unikatowej broni.



Na koniec warto dodać, że Blasphemous 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Gra dostępna będzie w polskiej wersji językowej (napisy). Tymczasem rzućcie okiem na pierwszy zwiastun i dajcie znać, czy zamierzacie sięgnąć kontynuację ciepło przyjętej platformowej gry akcji typu soulslike z 2019 roku.