Blanc – urocza kooperacyjna gra zadebiutuje w Walentynki. Propozycja dla par

Blanc to propozycja od studia Casus Ludi. Pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje Gearbox Publishing, które ma w swoim portfolio wiele naprawdę udanych tytułów. Podczas cyklicznie przygotowywanego przez firmę Nintendo pokazu – Indie World Showcase – twórcy zaprezentowali najnowszy trailer oraz zdradzili datę premiery. Zachęcamy do zapoznania się z wideo, bowiem stylistyka, w jakiej utrzymane jest Blanc z pewnością zasługuje na uwagę.

Blanc to ciekawa propozycja dla par

Blanc zadebiutuje na rynku 14 lutego. Data premiery nie jest przypadkowa, a twórcy z pewnością liczą na to, że ich gra może stać się ciekawą alternatywą na spędzenie Walentynek. Dodatkowo produkcja autorstwa studia Casus Ludi stawia na kooperację dla dwóch graczy. Artystyczny charakter i urocza oprawa mogą sprawić, że wiele par chętnie sięgnie po przygody wilczątka i jelonka. Jak dla mnie brzmi to lepiej niż kolacja w zatłoczonej restauracji lub wypad do kina na kolejną oklepaną komedię romantyczną.



„Wkrocz do cudownego świata gry Blanc i poznaj poetycką historię wilczątka i jelonka. Młode zwierzaki zgubiły się podczas zamieci i muszą działać razem, by podążać śladami zostawionymi w śniegu przez ich rodziny” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na wyróżnienie zasługują ręcznie rysowane grafiki, które zostały ożywione w 3D. Utrzymanie wszystkiego w czerni i bieli dodaje grze unikalnego charakteru. Zachwycać mogą również bajkowe animacje. Blanc będzie dostępne na PC oraz Nintendo Switch.