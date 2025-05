Blade & Soul NEO zawita na Steam

Entuzjaści gatunku MMORPG mogą mieć powody do zadowolenia. Blade and Soul NEO, unowocześniona reinterpretacja oryginalnego świata znanego z Blade & Soul, zmierza oficjalnie na platformę Steam. Gra, która niedawno odniosła sukces po debiucie na komputerach osobistych, udostępniona pierwotnie przez platformę PURPLE, już wkrótce stanie się dostępna bezpłatnie również dla użytkowników Steam. Nadchodząca edycja na platofrmę Valve będzie zawierać dokładnie tę samą zawartość, która spotkała się z pozytywnym odbiorem w wersji na PURPLE.

Blade & Soul NEO - co zawiera?

Wersja Blade and Soul NEO na Steam obejmuje też znacząco ulepszoną szatę graficzną i animacje, dynamiczne walki PvP, rozbudowane, nowe elementy systemu bojowego oraz ulepszone narzędzia do tworzenia postaci. Tytuł oferuje graczom szansę na ponowne przeżycie oryginalnej fabuły, wcielając się w bohatera, którego celem jest przywrócenie honoru swojemu klanowi. Gracze natychmiast dołączają do dobrze znanego klanu Hongmoon, prowadzonego przez Mistrza Honga, tylko po to, aby być świadkami jego nagłego zniszczenia z rąk złowrogiej Jinsoyun i jej wspólników – Yury i Gubonga.