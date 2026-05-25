Blade Runner i Thief 4 od Arkane. Zamiast tego dostaliśmy Dishonored

Równolegle Arkane działało też w obrębie słynnego Łowcy Androidów. I w tym wypadku francuskim deweloperom udało się wyjść poza ramy suchego konceptu. Zamiast tego pracowano m.in. nad implementacją ikonicznego dla marki Systemu ESPER. Ten kojarzyć możemy np. z filmu z Harrisonem Fordem, gdy odgrywany przez legendarnego aktora Deckard “wchodzi” w głąb znalezionej fotografii właśnie za pomocą ESPER. Innym motywem obecnym w growej adaptacji Blade Runnera miała być walka z replikantami, którzy z uwagi na swoją specyfikę poruszali się w sposób odmienny niż ludzie, co wymagało m.in. wdrożenia nowych animacji i zachowań.

W tym wypadku Colantonio mocniej angażował się w nowego Thiefa, podczas gdy Smitha wciągnął Łowca Androidów i tak też wyglądał podział, jeżeli chodzi o przewodzenie projektom. Projektom, które nie zostały nigdy wydane. Zamiast tego Bethesda zasugerowała Arkane, by skupiło się na pracach nad własną, oryginalną marką. – Zostawcie to, co robicie, i nazwijcie to Dishonored – tak słowa wydawcy wspomina Colantonio. I tak też się stało, a w roku 2012 Dishonored trafiło na rynek.