Blade Runner i Thief 4 od Arkane. Zamiast tego dostaliśmy Dishonored

Początkowe plany współpracy z Bethesdą zakładały bowiem pracę w obrębie zupełnie innych marek. Marek mających sporą renomę.
Arkane mogło nam dać nowego Thiefa i Łowcę Androidów
Bethesda miała odezwać się do Arkane w związku z planami stworzenia gry Thief 4. – Kiedy Bethesda się do nas zgłosiła, propozycja brzmiała: “Hej, mamy franczyzę Thief i znamy ludzi, którzy powinni zrobić tę grę – to wy” – wspomina Raphael Colantonio. To on wraz z Harveyem Smithem, drugim liderem kreatywnym, stał za sukcesem Dishonored. – O mało tego nie zrobiliśmy. Mieliśmy niesamowitą prezentację założeń dla Thiefa. To byłby “Thief 4” – przyznał wspomniany Smith. Projekt rozwinął się na tyle, że powstały nawet filmy z prototypowymi wersjami oraz wczesne grafiki koncepcyjne. Finalnie jednak gra nigdy się nie ukazała.
