BLACKTAIL – polska gra o czarownicy na gameplayu. Znamy datę premiery

O tym, że taka produkcja powstaje, wiemy już od dawna – na początku maja pisaliśmy, że rodzime studio THE PARASIGHT tworzy grę o Babie Jadze inspirowaną słowiańskimi mitami. Podczas imprezy GAMESCOM 2022 mieliśmy okazję zobaczyć trailer, natomiast teraz po internecie krąży gameplay. Publikujemy go na dole tej wiadomości. A przy okazji poznaliśmy dokładną datę premiery: tytuł trafi do sklepów 15 grudnia.