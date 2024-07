Co by było, gdyby…? Nowy zwiastun The Alters ukazuje rozterki głównego bohatera

Najnowszy materiał od twórców The Alters koncetruje się wokół wyborów i ich konsekwencji.

Pod koniec czerwca bieżącego roku ukazał się długi gameplay z The Alters . Podczas ostatniego Steam Next Fest zainteresowani mogli również sprawdzić produkcję 11 bit studios w ramach wersji demonstracyjnej . Teraz deweloperzy podzielili się nowym materiałem, który koncentruje się na temacie wyborów i konsekwencji.

The Alters na nowym zwiastunie. „What if” przedstawia rozterki Jana Dolskiego

Na oficjalnym kanale 11 bit studios na platformie YouTube ukazał się nowy materiał związany z The Alters. Jak wspomnieli deweloperzy w opisie filmu zatytułowanego „What if”, ogromna część gry „polega na zadawaniu sobie trudnych pytań”. Na zwiastunie Jan Dolski zastanawia się bowiem, co by było, gdyby w pewnych momentach życia postanowił podjąć inne decyzje i jakie mogłyby być konsekwencje takich działań.

Przypomnijmy, że Jan Dolski jest głównym bohaterem gry The Alters. Lądując awaryjnie na obcej planecie odkrywa tajemniczy surowiec Rapidium, który pozwala stworzyć mu alternatywne wersje samego siebie. Każdy kolejny Jan posiada własną osobowość, historię i wspomnienia, co powoduje u bohatera rozterki związane z wyborami podejmowanymi w trakcie życia.