Polskie Nobody Wants to Die na 10-minutowym gameplayu. Wkrótce debiut detektywistycznej gry

Nowy materiał przed premierą Nobody Wants to Die.

W marcu bieżącego roku pojawił się pierwszy trailer detektywistycznej gry w stylu noir od polskiego studia Critical Hit Games. Tymczasem deweloperzy odpowiedzialni za Nobody Wants to Die podkęcają tempo przed premierą tytułu. Do sieci trafił bowiem 10-minutowy gameplay prezentujący pierwsze chwile w grze. Nobody Wants to Die – zaprezentowano 10-minutowy gameplay na kilka dni przed premierą gry Już za kilka dni na rynku zadebiutuje Nobody Wants to Die. Detektywistyczna gra w stylu noir od polskiego Critical Hit Games to debiutancka produkcja studia. Teraz twórcy postanowili podzielić się ze światem 10-minutowym gameplayem za pośrednictwem redakcji IGN.

Materiał prezentuje pierwsze chwile z Nobody Wants to Die, gdzie główny bohater, detektyw James Karra, bierze udział w śledztwie. Przy wykorzystaniu nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie gadżetów, detektyw analizuje sytuację i rekonstruuje przebieg wydarzeń. Bohater może również manipulować czasem. Materiał znajduje się na dole wiadomości. Zatrać się w nowojorskiej dystopii 2329 roku, gdzie nieśmiertelność ma swoją cenę. Po wyrwaniu się cudem z objęć śmierci detektyw James Karra zajmuje się sprawą zleconą mu nieoficjalnie przez szefa. Do pomocy ma jedynie młodą funkcjonariuszkę Sarę Kai. Czas wszystko odkrywa, a w pogoni za mordercą zaryzykują wszystkim, poznając mroczne tajemnice miejskich elit. – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Nobody Wants to Die zadebiutuje już 17 lipca 2024 roku. Gra od polskiego studia zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.