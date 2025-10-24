Zaloguj się lub Zarejestruj

Black Ops 7 z klasycznymi mapami z Black Ops 2. Meltdown i Standoff wracają w Sezonie 1

Mikołaj Berlik
2025/10/24 11:10
0
0

Activision potwierdziło powrót kultowych map.

Call of Duty: Black Ops 7 nie tylko kontynuuje znaną historię z udziałem rodziny Masonów, ale także odwołuje się do klasyki serii. Activision potwierdziło, że w ramach Sezonu 1 do gry trafią dwie kultowe mapy z Black Ops 2 – Meltdown oraz Standoff.

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 z klasycznymi mapami z Black Ops 2

Obie lokacje zostaną gruntownie odświeżone i pojawią się jako część pierwszej dużej aktualizacji zawartości. Meltdown, czyli mapa osadzona w elektrowni jądrowej, powróci po raz pierwszy od premiery Black Ops 2 w 2012 roku. Standoff, z kolei, znane już fanom z wcześniejszego remasteru w Black Ops: Cold War, ponownie zagości w trybie wieloosobowym i Zombie.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Podczas rozmowy Dev Talk z zespołem Treyarch ujawniono, że Season 1 zaoferuje łącznie siedem nowych map, w tym dwie wspomniane klasyki. Do gry trafią też trzy mapy Zombie, z których dwie mają skupiać się na trybie przetrwania. Twórcy zapowiadają, że będzie to „największy sezon w historii serii”.

Premiera pierwszego sezonu Call of Duty: Black Ops 7 odbędzie się 14 listopada, a gracze mogą spodziewać się zarówno nostalgii, jak i nowoczesnych usprawnień.

Źródło:https://insider-gaming.com/call-of-duty-black-ops-7-standoff-meltdown-maps-season-one/

Tagi:

News
PC
Call of Duty
Treyarch
Call of Duty: Black Ops
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Call of Duty: Black Ops 7
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112