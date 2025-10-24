Black Ops 7 z klasycznymi mapami z Black Ops 2. Meltdown i Standoff wracają w Sezonie 1

Call of Duty: Black Ops 7 nie tylko kontynuuje znaną historię z udziałem rodziny Masonów, ale także odwołuje się do klasyki serii. Activision potwierdziło, że w ramach Sezonu 1 do gry trafią dwie kultowe mapy z Black Ops 2 – Meltdown oraz Standoff.

Call of Duty: Black Ops 7 z klasycznymi mapami z Black Ops 2

Obie lokacje zostaną gruntownie odświeżone i pojawią się jako część pierwszej dużej aktualizacji zawartości. Meltdown, czyli mapa osadzona w elektrowni jądrowej, powróci po raz pierwszy od premiery Black Ops 2 w 2012 roku. Standoff, z kolei, znane już fanom z wcześniejszego remasteru w Black Ops: Cold War, ponownie zagości w trybie wieloosobowym i Zombie.

