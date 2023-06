Gra przekroczyła 90 tysięcy "przytłaczająco pozytywnych recenzji" na Steamie

Fanowski remake kultowego Half-Life z 1998 roku osiągnął niedawno bardzo imponujący kamień milowy na platformie Steam. Jest to niezwykle doceniana przez społeczność produkcja od zespołu Crowbar Collective, która zadebiutowała we wspomnianym sklepie we wczesnym dostępie jeszcze na początku maja 2015 roku – pięć lat później, na początku marca 2020 roku, udostępniona została pełna wersja. Od tamtej pory projekt skradł serca graczy na całym świecie.

Black Mesa z imponującym osiągnięciem na Steam