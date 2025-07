Black Frieza może stworzyć własną wersję Legionu Zagłady w Dragon Ball Super. Wojownicy Z powinni się mieć na baczności

W serii Super pokazano go jako kogoś, kto nie tylko zyskał na sile, ale również na inteligencji i doświadczeniu. Black Frieza może być dziś jednym z najsilniejszych wojowników poniżej bogów i Aniołów, a także jak się okazało w mandze, potrafi bez wysiłku zmiażdżyć Saiyan. Nie zapominajmy jednak, kim jest Frieza. To galaktyczny tyran i zdobywca. Mimo nowej potęgi nie porzuciłby swojej największej siły, czyli zdolności tworzenia przymierzy z innymi potężnymi istotami. Możliwe, że Black Frieza właśnie zbiera mroczne siły, które pomogą mu w jego planach międzywymiarowej dominacji.

Black Frieza bez trudu pokonał Goku i Vegetę, a potem zniszczył Gasa. To wszystko wydarzyło się pod koniec sagi Granoli. Od tego czasu nie pojawił się ponownie. Co więc robił w tym czasie? W bardzo krótkim czasie Frieza podniósł swoją siłę do poziomu, który uczynił go najsilniejszym we wszechświecie, ale w świecie Dragon Balla żaden z bohaterów, ani złoczyńców, nie pozostaje bierny. Skoro Goku ma go dogonić, Frieza musi działać. Frieza w końcu zrozumiał, że prawdziwa siła wojowników Z nie wynikała tylko z mocy, ale także z więzi – zaufania, przyjaźni i wspólnego celu. Nawet najsłabsi członkowie drużyny byli ich siłą, a nie ciężarem.

Dziś, jako najsilniejsze istnienie w Uniwersum 7, Black Frieza może mieć plan stworzenia drużyny podobnie myślących istot. Potężnych, bezlitosnych i zdolnych do wspólnego działania w imię jednego celu – panowania nad wieloświatem. Podobnie jak złowrogie grupy znane z uniwersów DC i Marvela, drużyna Friezy może stać się jednym z największych zagrożeń dla Goku i spółki. Jej członkowie, być może należący do najsilniejszych postaci z różnych linii czasowych, mogą wywierać taką presję, że wojownicy Z będą musieli przekraczać własne granice.