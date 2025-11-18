Black Friday w Media Markt. Pudełkowe gry na PS5 w promocji

Media Markt wystartował już z ofertą Black Friday. Sklep przygotował promocje również dla graczy posiadających PlayStation 5. Pudełkowe gry na PS5 są bowiem dostępne w obniżonych cenach.

Gry na PS5 w promocji. Wyprzedaż pudełek w Media Markt

W sklepie Media Markt pojawiła się dobra okazja dla kolekcjonerów pudełkowych wydań gier. Produkcje przeznaczone na PlayStation 5 zostały przecenione z okazji Black Friday. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty: