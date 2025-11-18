Black Friday w Media Markt. Pudełkowe gry na PS5 w promocji

Media Markt wystartował już z ofertą Black Friday. Sklep przygotował promocje również dla graczy posiadających PlayStation 5. Pudełkowe gry na PS5 są bowiem dostępne w obniżonych cenach.
Gry na PS5 w promocji. Wyprzedaż pudełek w Media Markt
W sklepie Media Markt pojawiła się dobra okazja dla kolekcjonerów pudełkowych wydań gier. Produkcje przeznaczone na PlayStation 5 zostały przecenione z okazji Black Friday. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- Banishers: Ghosts of New Eden – 67,99 zł (zamiast 139,99 zł)
- Clair Obscur: Expedition 33 – 155,99 zł (zamiast 189,99 zł)
- Dziedzictwo Hogwartu – 77,99 zł (zamiast 159,99 zł)
- Expeditions: A MudRunner Game – 65,99 zł (zamiast 123,97 zł)
- SnowRunner – 67,99 zł (zamiast 89,99 zł)
- RoadCraft – 103,99 zł (zamiast 152,99 zł)
- Kangurek Kao – 56,99 zł (zamiast 83,99 zł)
- Little Nightmares III – 119,99 zł (zamiast 159,99 zł)
- Mortal Kombat 1 – 118,99 zł (zamiast 159,99 zł)
- Elden Ring: Nightreign – 115,99 zł (zamiast 159,99 zł)
- Farming Simulator 25 – 132,99 zł (zamiast 156,99 zł)
- Cronos: The New Dawn – 196,99 zł (zamiast 229,99 zł)
