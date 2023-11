Black Friday 2023 w Epic Games Store. Wystartowała wielka wyprzedaż

W sklepie Epic Games Store trwa wyprzedaż z okazji Czarnego Piątku. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, wyprzedaż Black Friday potrwa do 28 listopada do godziny 17:00 polskiego czasu. W ramach oferty przeceniono sporo tytułów, aczkolwiek ceny największych produkcji nie zostały przecenione z uwagi na to, iż zwiększono obniżkę możliwą do uzyskania dzięki kuponom do 33%.

Taki kupon można otrzymać za każdy zakup produktu objętego promocją lub produktów wycenionych na 59,99 złotych lub więcej. Do tego warto dodać fakt, iż podczas wyprzedaży można odzyskać 10% każdej wydanej sumy w ramach programu Nagród Epic. Więcej informacji tutaj.

Black Friday 2023 w Epic Games Store – wybrane oferty