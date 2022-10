Black Adam był bardzo brutalnym filmem. DC zmieniało krwawe sceny czterokrotnie

Producenci Hiram Garcia i Beau Flynn w rozmowie z portalem Collider przyznali, że Black Adam był o wiele brutalniejszym filmem, niż w wersji, która trafi do kin. W pierwszym montażu nie brakowało scen, w których tytułowy bohater zabijał przeciwników w sposób, który nie jest godny nawet antybohatera. Tym samym produkcja zawierała kilka krwawych momentów, które musiały zostać złagodzone. Aby ostatecznie otrzymać kategorię wiekową od lat 13, twórcy musieli czterokrotnie zmieniać swój film.

Naprawdę zależało nam na uhonorowaniu postaci Black Adama. Jest znany ze swojej agresji i brutalności, a nakręcenie o nim filmu, w którym te elementy nie występują, po prostu mijało się z celem. Więc od początku wiedzieliśmy, że zamierzamy popchnąć przemoc w filmie tak daleko, jak to tylko będzie możliwe. Mieliśmy świadomość, że będzie to wspólny proces z MPAA, aby w końcu dotrzeć do punktu, w którym byliśmy w stanie, uzyskać niższą kategorię wiekową. To było dla nas naprawdę ważne. I to jest coś, w co Dwayne również był bardzo zaangażowany.