Biurko gamingowe Ultradesk LEVEL V2 z elektryczną regulacją taniej aż o 400 zł w x-kom

Ultradesk Level V2 LED RGB to biurko gamingowe w czarnym kolorze o bardzo uniwersalnym charakterze, które zostało zaprojektowane z myślą o różnych zastosowaniach. To idealne rozwiązanie zarówno dla graczy komputerowych, jak i dla osób szukających wygodnego stanowiska pracy lub mebla do codziennej nauki. Co więcej, wraz z wiekiem biurko to może służyć do różnych celów, dostosowując się do zmieniających się potrzeb użytkownika.

Biurko to umożliwia prowadzenie transmisji w pozycji stojącej, co zapewnia wygodę i komfort podczas długich godzin spędzonych przed ekranem. Jeśli szukasz idealnego rozwiązania, które pozwoli Ci połączyć profesjonalną aktywność z rozrywką, to biurko Ultradesk Level V2 LED RGB będzie idealnym wyborem. Dzięki temu modelowi możesz mieć wszystko w jednym miejscu – wygodne miejsce do pracy, relaksu i zabawy.

Wielokolorowe podświetlenie po bokach pulpitu emitowane jest na dużych powierzchniach, co powoduje, że naprawdę efektywnie rozświetla stanowisko do gier. Obudowa paneli otrzymała nowoczesny kształt i w pełni integruje się z pulpitem. Panele montowane są oddzielnie przy składaniu biurka.

W zestawie znajduje się wykonana z grubego i wodoodpornego materiału podkładka zakrywająca cały pulpit. Świetnie współpracuje z czujnikami laserowymi i optycznymi.