Zaloguj się lub Zarejestruj

Biurko elektryczne Ultradesk LEVEL V2 taniej aż o 380 zł. Promocja w RTV Euro AGD

Patrycja Pietrowska
2025/08/20 18:00
0
0

Biurko Ultradesk LEVEL V2 w atrakcyjnej cenie z kodem rabatowym.

W sklepie RTV Euro AGD trwa właśnie promocja na biurko gamingowe. Model elektryczny Ultradesk LEVEL V2 dostępny jest w atrakcyjnej cenie obniżonej aż o 380 zł. Promocja potrwa do 31 sierpnia 2025 roku.

Ultradesk LEVEL V2
Ultradesk LEVEL V2

Ultradesk LEVEL V2 w promocji. Biurko elektryczne taniej o 380 zł

Pojawiła się dobra okazja dla poszukujących nowego biurka gamingowego. Model Ultradesk LEVEL V2 dostępny jest teraz w cenie 519 zł. Aby skorzystać z promocji, należy użyć kodu rabatowego widocznego poniżej. Promocja potrwa do 31 sierpnia 2025 roku.
  • Ultradesk LEVEL V2 519 zł (zamiast 899 zł) z kodem AKCPROMO083108 w sklepie RTV Euro AGD
Zaawansowane biurko komputerowe z elektryczną regulacją wysokości. Oferuje duży pulpit z powłoką ochronną oraz sztywną ramę ze stali wysokiej jakości. System regulacji bazuje na niezawodnym silniku, który działa bardzo cicho i nie marnotrawi energii elektrycznej. ULTRADESK LEVEL V2 służy czytelnym i łatwym w obsłudze panelem sterowania z własnym wyświetlaczem. Poza biurkiem klient otrzymuje wodoodporną podkładkę w rozmiarze XL, dwa uchwyty oraz mini-stojak. Do zarządzania połączeniami służą duże otwory przelotowe, spinacz do kabli oraz specjalna siatka pod pulpitem. Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie – w produkcie zintegrowano zabezpieczenia elektryczne oraz antykolizyjne, a także zamontowano skuteczne osłony odcinające dostęp do elementów ruchomych. LEVEL V2 to nowoczesne biurko, które zawsze dopasowuje się do potrzeb i oczekiwań użytkownika!

GramTV przedstawia:

Tagi:

promocja
oferta
promocje
okazja
biurko
biurko elektryczne
Ultradesk LEVEL V2
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112