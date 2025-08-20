Biurko elektryczne Ultradesk LEVEL V2 taniej aż o 380 zł. Promocja w RTV Euro AGD

W sklepie RTV Euro AGD trwa właśnie promocja na biurko gamingowe. Model elektryczny Ultradesk LEVEL V2 dostępny jest w atrakcyjnej cenie obniżonej aż o 380 zł. Promocja potrwa do 31 sierpnia 2025 roku.
Ultradesk LEVEL V2 w promocji. Biurko elektryczne taniej o 380 zł
Pojawiła się dobra okazja dla poszukujących nowego biurka gamingowego. Model Ultradesk LEVEL V2 dostępny jest teraz w cenie 519 zł. Aby skorzystać z promocji, należy użyć kodu rabatowego widocznego poniżej. Promocja potrwa do 31 sierpnia 2025 roku.
- Ultradesk LEVEL V2 – 519 zł (zamiast 899 zł) z kodem AKCPROMO083108 w sklepie RTV Euro AGD
Zaawansowane biurko komputerowe z elektryczną regulacją wysokości. Oferuje duży pulpit z powłoką ochronną oraz sztywną ramę ze stali wysokiej jakości. System regulacji bazuje na niezawodnym silniku, który działa bardzo cicho i nie marnotrawi energii elektrycznej. ULTRADESK LEVEL V2 służy czytelnym i łatwym w obsłudze panelem sterowania z własnym wyświetlaczem. Poza biurkiem klient otrzymuje wodoodporną podkładkę w rozmiarze XL, dwa uchwyty oraz mini-stojak. Do zarządzania połączeniami służą duże otwory przelotowe, spinacz do kabli oraz specjalna siatka pod pulpitem. Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie – w produkcie zintegrowano zabezpieczenia elektryczne oraz antykolizyjne, a także zamontowano skuteczne osłony odcinające dostęp do elementów ruchomych. LEVEL V2 to nowoczesne biurko, które zawsze dopasowuje się do potrzeb i oczekiwań użytkownika!
