Zaloguj się lub Zarejestruj

Bitwy morskie wrócą do Battlefielda? EA daje wyraźną wskazówkę

Mikołaj Berlik
2025/10/07 17:00
0
0

Po raz pierwszy od czasów Battlefield 1 w grze mogą pojawić się pełnoprawne starcia na morzu.

W poniedziałkowym wpisie na platformie X (Twitter) EA oraz Battlefield Studios przedstawiły szczegóły zmian, które pojawią się w dniu premiery, a także plany na kolejne sezony. Wśród zapowiedzi znalazła się intrygująca wzmianka dotycząca przyszłych aktualizacji: „Prośby o walki morskie nie pozostały niezauważone, podobnie jak te o powrót pewnego małego helikoptera, plutonów i innych funkcji” – napisali deweloperzy, dodając, że Battlefield 6 zaoferuje najwięcej zawartości w historii serii.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 – bitwy morskie mogą powrócić

Choć była to jedyna wzmianka o potencjalnych walkach na morzu, fani odebrali ją jako wyraźną sugestię planów na przyszłość. Ostatnim tytułem, który oferował pełnoprawne bitwy morskie, był Battlefield 1, dlatego możliwość powrotu tego elementu wzbudza duże emocje wśród społeczności.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

W krótszej perspektywie gracze mogą liczyć na premierę darmowego trybu Battle Royale, który wystartuje 28 października wraz z pierwszym sezonem. Wprowadzi on nowe mapy, bronie, wydarzenia oraz dodatkową zawartość.

Twórcy zapewniają, że Battlefield 6 będzie najbogatszym tytułem w serii pod względem liczby trybów i aktualizacji. Jeśli zapowiedzi o bitwach morskich się potwierdzą, może to być jeden z najbardziej oczekiwanych powrotów w historii marki.

Źródło:https://insider-gaming.com/ea-teases-naval-warfare-is-coming-to-battlefield-6/

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
EA DICE
Battlefield
Battlefield 6
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112