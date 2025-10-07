Bitwy morskie wrócą do Battlefielda? EA daje wyraźną wskazówkę

Po raz pierwszy od czasów Battlefield 1 w grze mogą pojawić się pełnoprawne starcia na morzu.

W poniedziałkowym wpisie na platformie X (Twitter) EA oraz Battlefield Studios przedstawiły szczegóły zmian, które pojawią się w dniu premiery, a także plany na kolejne sezony. Wśród zapowiedzi znalazła się intrygująca wzmianka dotycząca przyszłych aktualizacji: „Prośby o walki morskie nie pozostały niezauważone, podobnie jak te o powrót pewnego małego helikoptera, plutonów i innych funkcji” – napisali deweloperzy, dodając, że Battlefield 6 zaoferuje najwięcej zawartości w historii serii.

Battlefield 6 – bitwy morskie mogą powrócić

Choć była to jedyna wzmianka o potencjalnych walkach na morzu, fani odebrali ją jako wyraźną sugestię planów na przyszłość. Ostatnim tytułem, który oferował pełnoprawne bitwy morskie, był Battlefield 1, dlatego możliwość powrotu tego elementu wzbudza duże emocje wśród społeczności.

