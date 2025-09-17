Wyciekła lista postaci do serialu Mass Effect. Scenarzysta usunął swoje konto po groźbach śmierci

Fani serii oskarżają toksycznych graczy o działania, przez które scenarzysta serialu zniknął z sieci.

Jeszcze w czerwcu Amazon potwierdził, że nowym scenarzystą serialu Mass Effect został Doug Jung, który dołączył do Dana Caseya. Prace nad serialem znajdują się na coraz bardziej zaawansowanym etapie. Do sieci trafiła bowiem lista postaci, których obsadzenia poszukują twórcy, a wśród nich znalazły się ikoniczni bohaterowie dobrze znani fanom trylogii. Zaskakujący jest jednak skandal, który wybuchł niemal równolegle do wycieku. Okazuje się, że Castey zniknął z mediów społecznościowych po fali gróźb śmierci. Mass Effect – lista castingowa wywołała kontrowersje Pierwsze wzmianki o projekcie pojawiły się w listopadzie 2024 roku, kiedy serwis Variety ujawnił, że za scenariusz odpowiada Daniel Casey, znany między innymi z filmu Szybcy i wściekli 9. Dziennikarze podkreślali wówczas, że Casey pełni także funkcję producenta wykonawczego. Kilka miesięcy później, ten sam serwis potwierdził, że showrunnerem został Doug Jung, współautor scenariusza do Star Trek: Beyond. Od tego momentu jednak wokół produkcji zapanowała cisza, aż do teraz.

Insider Daniel Richtman ujawnił listę głównych ról, do których prowadzony jest obecnie casting. Z dokumentu wynika, że twórcy szukają pięciu aktorów, którzy wcielą się w kluczowe postacie znane z gier. Jedna z ról opisana została jako mężczyzna w wieku 30–39 lat, „w typie młodego Colina Farrella”, z otwartą przynależnością etniczną. To niemal na pewno komandor Shepard, główny bohater pierwszej trylogii Mass Effect, specjalista Sojuszu Systemów i dowódca Normandii, który w grach staje do walki z zagrożeniem ze strony pradawnej rasy Żniwiarzy. Kolejna rola to kobieta w wieku 34–39 lat, opisana jako „obca wymagająca charakteryzacji i protez”. Najpewniej chodzi o Liarę T’Soni, młodą (choć mającą ponad 100 lat) przedstawicielkę rasy Asari, archeolożkę specjalizującą się w badaniu technologii Proroków, która odgrywa kluczową rolę w odkrywaniu wizji Sheparda z pierwszej części. Wśród ról znalazła się również tajemnicza „kobieta w wieku 30–49 lat, człowiek, oferująca równoległą narrację z Ziemi”. Może to być żeńska wersja Sheparda, co byłoby znaczącym poszerzeniem historii, ponieważ w tytułach BioWare gracze mogli wybrać płeć protagonisty. Wprowadzenie oddzielnej perspektywy z Ziemi byłoby czymś zupełnie nowym dla uniwersum, dotąd niemal w całości rozgrywającego się w przestrzeni kosmicznej. Twórcy poszukują też mężczyzny w wieku 40–60 lat „o charakterze kreatury, w typie Douga Jonesa”. To niemal na pewno Saren Arterius, renegacki agent Widm i główny antagonista pierwszej gry, który sprzymierza się z Żniwiarzami i planuje atak na Cytadelę, by przygotować inwazję na galaktykę.

Ostatnia rola z listy to mężczyzna w wieku 30–49 lat, „typ żołnierza o budowie wrestlera”. Wszystko wskazuje na to, że mowa o Garrusie Vakarianie, utalentowanym turiańskim snajperze, który początkowo pracuje w służbach bezpieczeństwa Cytadeli, a później dołącza do Sheparda jako jeden z jego najbliższych i najbardziej lojalnych towarzyszy. Choć wielu graczy przyjęło wyciek z entuzjazmem, w sieci nie zabrakło też kontrowersji. Część użytkowników Reddita zwróciła uwagę na fragment ogłoszenia dotyczący „otwartej przynależności etnicznej” w przypadku roli Sheparda. Według spekulacji to właśnie ten zapis mógł sprowokować falę agresji ze strony toksycznej części fandomu. YouTuberka i ilustratorka Kala Klizabeth poinformowała, że wkrótce po wycieku Daniel Casey zdezaktywował swoje konta w mediach społecznościowych po tym, jak zaczął otrzymywać groźby śmierci. Niezależnie od tego, co dzieje się w serialu, nic nie tłumaczy takiego szalonego zachowania - napisała artystka, komentując działania części internautów. Wielu komentujących podkreśla, że mamy do czynienia z klasycznym przypadkiem internetowego fanatyzmu: Jeszcze bardziej szalone jest to, że to dopiero szczegóły z listy castingowej. Nikogo jeszcze nawet nie obsadzili ani nie ujawnili niczego o serialu. To dosłownie krótki opis typu osób, które zapraszają na przesłuchanie - zauważył jeden z użytkowników Reddita. Na ten moment ani Amazon, ani Daniel Casey nie skomentowali sytuacji. Nie wiadomo również, czy kontrowersje wpłyną na dalszy rozwój produkcji.

